Санкционное наступление мира на рф должно возобновиться: Зеленский назвал три приоритета

Зеленский отметил, что сейчас наблюдается слишком длительная санкционная пауза со стороны партнеров. россия также слишком активно пытается обойти санкции.

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“Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя. И защитить! И тем более должен избегать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы. Три приоритета: дальнейшие санкции против энергосектора россии, реальные ограничения поставок террористам чипов и вообще микроэлектроники и дальнейшее блокирование российского финансового сектора. Это санкционное наступление мира должно возобновиться”, - сказал Зеленский.

Напомним

Ранее сообщалось, что выборы на ВОТ являются грубым нарушением международного права и Устава ООН. Также Украина призвала Совет Безопасности ООН применить новые санкции к организаторам этих выборов.