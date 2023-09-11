Відтепер санкції на російську атомну галузь мають бути накладені - міністр енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Наразі не залишилось перепон для введення санкцій в атомній галузі проти росії. Завантаження шведського ядерного палива у реактор Рівненської АЕС продемонстрував, що країна-агресор вже не є унікальним виробником у цій сфері, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.
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На думку міністра енергетики, завантаження ядерного палива у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців НАЕК «Енергоатом» має відкрити шлях до санкцій проти росії у відповідній галузі.
«Не залишилося жодної перепони для того, аби накласти санкції на російську атомну галузь», - сказав Галущенко.
Міністр зазначив, що до цього ядерне паливо цього типу виготовлялося виключно росією, через що країни, які його використовували, були залежними від держави-терориста. Цей аргумент, зокрема, використовувала низка держав, аргументуючи під час відповідних перемовин свою відмову від накладання швидких санкцій на російську атомну галузь.
"Зараз уже ведеться робота з низкою європейських країн, підписані відповідні документи. Ми працюємо над тим, аби замінити росію на ринку ядерного палива", - додав Герман Галущенко.
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