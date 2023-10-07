росіяни обстріляли естонських волонтерів "Іскандером"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. окупанти в п'ятницю вранці, 6 жовтня, обстріляли конвой естонських організацій, що помагають Україні. Як наслідок — машини волонтерів була геть знищена, а вони дивом залишилися живі. Про це повідомляє естонське державне err.ee, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що спільний конвой некомерційних організацій Vaba Ukraina та Ukraina Abi потрапив в Україні під російський ракетний удар. Ракета Іскандер впала за 20 метрів від них.
Цитата
"Сьогодні вранці наш спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар. За словами хлопців, Іскандер упав за метрів 20 від них. Усі транспортні засоби були знищені, на щастя, хлопці дивом залишилися живими і здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами по співпраці в Україні", — повідомила організація у соціальних мережах.
"На жаль, без людських жертв не обійшлося, у сусідньому будинку загинули двоє маленьких дітей", - додали в організації.
Додамо
Нещодавно стало відомо, що доброволець з Естонії загинув на фронті на Донеччині.