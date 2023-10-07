россияне обстреляли эстонских волонтеров "Искандером"
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Оккупанты в пятницу утром, 6 октября, обстреляли конвой эстонских организаций, помогающих Украине. Как следствие — машины волонтеров была напрочь уничтожена, а они чудом остались живы. Об этом сообщает эстонское государственное err.ee, передает УНН.
Детали
Отмечается, что совместный конвой некоммерческих организаций Vaba Ukraina и Ukraina Abi попал в Украине под российский ракетный удар. Ракета Искандер упала в 20 метрах от них.
Цитата
"Сегодня утром наш совместный с Ukraina Abi конвой попал под ракетный удар. По словам ребят, Искандер упал в метрах 20 от них. Все транспортные средства были уничтожены, К счастью, ребята чудом остались живыми и здоровыми. Мы будем помогать им по мере необходимости вместе с нашими партнерами по сотрудничеству в Украине", — сообщила организация в социальных сетях.
"К сожалению, без человеческих жертв не обошлось, в соседнем доме погибли двое маленьких детей", - добавили в организации.
Добавим
Недавно стало известно, что доброволец из Эстонии погиб на фронте в Донецкой области.