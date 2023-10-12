В Финляндии заявили, что газопровод был поврежден механически и к этому может быть причастна государственная структура
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Финские следователи заявили, что обнаружили на месте повреждения газопровода Balticconnector на морском дне следы, которые могли быть вызваны «внешней силой, которая была механической, а не взрывом». Также заявили о возможном участии в деле государственной структуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
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“Есть основания подозревать, что ущерб нанесла внешняя сила, которая, похоже, была механической, а не взрывом”, — сказал Ристо Лохи из Национального бюро расследований Финляндии“, — говорится в сообщении.
Детали
Следователи заявили, что расследование находится на “очень ранней технической стадии” и его завершение займет несколько дней из-за плохой погоды и большого участка, на котором ведутся поиски. Директор Службы безопасности и разведки Финляндии Антти Пельттари заявил также, что к повреждению газопровода может быть причастен государственный субъект’объект, не уточнив, какой именно страны.
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“Не можно исключать участие государственной структуры в этой работе. Кто за этим стоит — вопрос предварительного следствия. Более подробно мы не комментируем”, — сказал Антти Пельттари, которого цитирует Reuters.
Напомним
Финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland 8 октября сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией из-за подозрения в возможной утечке газа. 10 октября нашли место повреждения. Как заявили финские пограничники, речь идет не об утечке, а явное повреждение газопровода.
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