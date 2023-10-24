Підводний телекомунікаційний кабель між Швецією та Естонією пошкоджено через зовнішнє втручання - Міноборони Швеції

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 1338 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 16872 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 90414 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 163601 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 165630 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133799 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136049 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87286 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93845 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99466 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8м/с
55%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11680 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

23:34 • 6802 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12442 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 9952 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 6240 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 165631 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229319 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377974 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314567 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422275 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11342 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16656 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33322 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29965 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133799 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Підводний телекомунікаційний кабель між Швецією та Естонією пошкоджено через зовнішнє втручання - Міноборони Швеції

Київ • УНН

 • 295856 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Пошкодження телекомунікаційного кабелю між Швецією та Естонією сталося внаслідок зовнішнього втручання. Цей випадок має тісний зв’язок з іншими інцидентами щодо фінсько-естонських кабелю зв'язку та газопроводу. Про це повідомляє УНН, із посиланням на висновки, опубліковані Міноборони Швеції.

Підводний телекомунікаційний кабель між Швецією та Естонією пошкоджено через зовнішнє втручання - Міноборони Швеції

Деталі

Під час прес-конференції за участю Міністерства оборони, цивільної оборони та ВМС Швеції щодо питань пошкодження кабелю між Швецією та Естонією були зазначено, що кабель між Швецією та Естонією було пошкоджено через зовнішню силу або втручання. Окрім того учасники брифінгу дійшли висновку, що пошкодження сталося в тісному зв’язку з двома іншими відомими інцидентами: одним на фінсько-естонському газопроводі та іншим на фінсько-естонському кабелі зв'язку.

Цитата

«Ми тісно співпрацюємо з нашими естонськими та фінськими партнерами. Естонія повідомила про виявлення слідів фізичного впливу. Вони також оцінили, що пошкодження газопроводу та кабелю зв’язку між Фінляндією та Естонією пов’язане з пошкодженням кабелю зв’язку між Швецією та Естонією», - розповів міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

«Кабель між Швецією та Естонією був підданий фізичному удару», - заявив міністр оборони Пол Йонсон журналістам шведського каналу TV4 Nyheterna.

Наразі проводиться розслідування - поки що невідомо, що спричинило пошкодження.

«Ми очікуємо результатів протягом кількох днів», - підтвердив Пол Йонсон.

Міністр оборони Швеції поки не хоче спекулювати, хто саме міг стояти за потенційною диверсією. Але він зауважив, що в Балтійському морі спостерігається підвищена напруженість.

«Не в останню чергу через вторгнення росії в Україну, і очевидно, що це створює занепокоєння в районі Балтійського моря», - додав він.

Нагадаємо

Триває розслідування у справі пошкодження газопроводу і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує Фінляндію та Естонію на дні Балтійського моря. Фінські слідчі заявили, що виявили на місці пошкодження газопроводу Balticconnector на морському дні сліди, які могли бути спричинені "зовнішньою силою, яка була механічною, а не вибухом".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65