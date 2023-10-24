Підводний телекомунікаційний кабель між Швецією та Естонією пошкоджено через зовнішнє втручання - Міноборони Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Пошкодження телекомунікаційного кабелю між Швецією та Естонією сталося внаслідок зовнішнього втручання. Цей випадок має тісний зв’язок з іншими інцидентами щодо фінсько-естонських кабелю зв'язку та газопроводу. Про це повідомляє УНН, із посиланням на висновки, опубліковані Міноборони Швеції.
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Під час прес-конференції за участю Міністерства оборони, цивільної оборони та ВМС Швеції щодо питань пошкодження кабелю між Швецією та Естонією були зазначено, що кабель між Швецією та Естонією було пошкоджено через зовнішню силу або втручання. Окрім того учасники брифінгу дійшли висновку, що пошкодження сталося в тісному зв’язку з двома іншими відомими інцидентами: одним на фінсько-естонському газопроводі та іншим на фінсько-естонському кабелі зв'язку.
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«Ми тісно співпрацюємо з нашими естонськими та фінськими партнерами. Естонія повідомила про виявлення слідів фізичного впливу. Вони також оцінили, що пошкодження газопроводу та кабелю зв’язку між Фінляндією та Естонією пов’язане з пошкодженням кабелю зв’язку між Швецією та Естонією», - розповів міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.
«Кабель між Швецією та Естонією був підданий фізичному удару», - заявив міністр оборони Пол Йонсон журналістам шведського каналу TV4 Nyheterna.
Наразі проводиться розслідування - поки що невідомо, що спричинило пошкодження.
«Ми очікуємо результатів протягом кількох днів», - підтвердив Пол Йонсон.
Міністр оборони Швеції поки не хоче спекулювати, хто саме міг стояти за потенційною диверсією. Але він зауважив, що в Балтійському морі спостерігається підвищена напруженість.
«Не в останню чергу через вторгнення росії в Україну, і очевидно, що це створює занепокоєння в районі Балтійського моря», - додав він.
Нагадаємо
Триває розслідування у справі пошкодження газопроводу і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує Фінляндію та Естонію на дні Балтійського моря. Фінські слідчі заявили, що виявили на місці пошкодження газопроводу Balticconnector на морському дні сліди, які могли бути спричинені "зовнішньою силою, яка була механічною, а не вибухом".