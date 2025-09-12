Подразделения Сил Обороны сбили 33 вражеских "птички", но от попадания пострадали 3 локации

$41.210.09
05:51 • 13632 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 21047 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 38634 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 54872 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 31813 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 26545 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 38143 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17038 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17390 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 15216 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
Популярные новости
На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин11 сентября, 22:39 • 13599 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 16113 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 15661 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа01:21 • 15832 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 10393 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 54873 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 38144 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 52888 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 61772 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 122333 просмотра
Подразделения Сил Обороны сбили 33 вражеских "птички", но от попадания пострадали 3 локации

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В ночь на 12 сентября Силы Обороны Украины отбили атаку вражеских беспилотников, сбив 33 дрона типа Shahed, Gerbera и другие. Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на севере, востоке и в центре страны.

Подразделения Сил Обороны сбили 33 вражеских "птички", но от попадания пострадали 3 локации

В ночь на 12 сентября враг атаковал Украину десятками дронов с ряда направлений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

Детали

В ночь на 12 сентября воздушное нападение ВС РФ отражали украинские защитники, в противодействии врагу работали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Сбито 33 дрона оккупантов.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 3 локациях.

- передает ВС ВСУ

Напомним

За прошедшие сутки шведские ВВС идентифицировали российский истребитель Су-30 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Фронт российско-украинской войны: за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений, враг совершил 82 авиаудара, сбросив 147 управляемых бомб.

Игорь Тележников

