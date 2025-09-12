Подразделения Сил Обороны сбили 33 вражеских "птички", но от попадания пострадали 3 локации

В ночь на 12 сентября враг атаковал Украину десятками дронов с ряда направлений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

В ночь на 12 сентября воздушное нападение ВС РФ отражали украинские защитники, в противодействии врагу работали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Сбито 33 дрона оккупантов.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 3 локациях.