Підрозділи Сил Оборони збили 33 ворожі "пташки", але від влучання постраждали 3 локації

У ніч на 12 вересня ворог атакував Україну десятками дронів з низки напрямків. Про це пише УНН із посиланням на Повітряні Сили України.

У ніч на 12 вересня повітряний напад зс рф відбивали українські оборонці, у протидії ворогу працювали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Збито 33 дрони окупантів.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.