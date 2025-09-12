Підрозділи Сил Оборони збили 33 ворожі "пташки", але від влучання постраждали 3 локації

$41.210.09
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 19295 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 37178 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 52125 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 30679 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 25961 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 36389 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 16992 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17352 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15191 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин
11 вересня, 22:39 • 12314 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються
11 вересня, 23:40 • 14769 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС
01:20 • 14303 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня
01:21 • 14465 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб
04:42 • 8126 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
11 вересня, 14:55 • 52025 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 36323 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11 • 50911 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
11 вересня, 05:01 • 60340 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 120889 перегляди
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 120889 перегляди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Денис Шмигаль
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57 • 19548 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11 • 50974 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
11 вересня, 07:32 • 29798 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07 • 37186 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45 • 102333 перегляди
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Підрозділи Сил Оборони збили 33 ворожі "пташки", але від влучання постраждали 3 локації

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У ніч на 12 вересня Сили Оборони України відбили атаку ворожих безпілотників, збивши 33 дрони типу Shahed, Гербера та інші. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на півночі, сході та в центрі країни.

Підрозділи Сил Оборони збили 33 ворожі "пташки", але від влучання постраждали 3 локації

У ніч на 12 вересня ворог атакував Україну десятками дронів з низки напрямків. Про це пише УНН із посиланням на Повітряні Сили України.

Деталі

У ніч на 12 вересня повітряний напад зс рф відбивали українські оборонці, у протидії ворогу працювали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Збито 33 дрони окупантів. 

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.

- передає ПС ЗСУ

Нагадаємо

 Минулої доби шведські ВПС ідентифікували російський винищувач Су-30 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Фронт російсько-української війни: протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень, ворог здійснив 82 авіаудари, скинувши 147 керованих бомб.

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна