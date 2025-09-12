Підрозділи Сил Оборони збили 33 ворожі "пташки", але від влучання постраждали 3 локації
Київ • УНН
У ніч на 12 вересня Сили Оборони України відбили атаку ворожих безпілотників, збивши 33 дрони типу Shahed, Гербера та інші. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на півночі, сході та в центрі країни.
У ніч на 12 вересня ворог атакував Україну десятками дронів з низки напрямків. Про це пише УНН із посиланням на Повітряні Сили України.
Деталі
У ніч на 12 вересня повітряний напад зс рф відбивали українські оборонці, у протидії ворогу працювали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Збито 33 дрони окупантів.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.
Нагадаємо
Минулої доби шведські ВПС ідентифікували російський винищувач Су-30 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.
Фронт російсько-української війни: протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень, ворог здійснив 82 авіаудари, скинувши 147 керованих бомб.