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Подоляк объяснял, почему проведение выборов во время войны сверхсложная задача

Подоляк объяснял, почему проведение выборов во время войны сверхсложная задача

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Проведение выборов в Украине во время полномасштабной войны, потребует, в частности, обеспечения голосования военных, находящихся на линии фронта и бесперебойного наличия электроэнергии в условиях атак на энергетическую инфраструктуру. Все это потребует средств тогда, когда весь бюджет должен работать на победу. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

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"Безусловно, проведение выборов посреди полномасштабной войны за выживание станет историческим прецедентом и мощным символом преданности Украины принципам демократии. Но нужно понимать: это будет сверхсложная задача, аналогов которой ещё не было в истории", - написал Подоляк.

По его словам, проведение избирательного процесса во время активной фазы боевых действий потребует обеспечения безопасности на избирательных участках в условиях российских ракетных ударов.

"Это потребует обеспечения голосования военных, находящихся на линии фронта. Это потребует участия миллионов украинских беженцев, разбросанных по планете, а также миллионов украинцев, находящихся в оккупации и плену. Это также потребует бесперебойного наличия электроэнергии в условиях атак на энергетическую инфраструктуру. Все это потребует средств тогда, когда весь бюджет должен работать на победу. Но главное – сохранение единства во время избирательных кампаний и эффективности системы управления государственным аппаратом",- отметил Подоляк.

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Он заметил, что нет сомнения, что в нужный момент Украина стойко пройдет этот шторм и справится с вызовом, продолжая параллельно противостоять российской армии на линии фронта.

"Но нельзя не замечать все большего контраста: с одной стороны, безусловная преданность демократии со стороны Украины, которая соревнуется в кровавой борьбе за собственную жизнь. С другой… Зачем нужны циничные призывы перекрыть украинцам кислород, чтобы договориться со злом, со стороны лидеров свободного мира?", - написал Подоляк.

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