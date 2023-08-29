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Подоляк поясняв, чому проведення виборів під час війни надскладне завдання

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни, вимагатиме, зокрема, забезпечення голосування військових, які перебувають на лінії фронту та безперебійної наявності електроенергії в умовах атак на енергетичну інфраструктуру. Все це потребуватиме коштів тоді, коли весь бюджет має працювати на перемогу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

"Безумовно, проведення виборів посеред повномасштабної війни за виживання стане історичним прецедентом і потужним символом відданості України принципам демократії. Але потрібно розуміти: це буде надскладне завдання, аналогів якого ще не було в історії", - написав Подоляк.

За його словами, проведення виборчого процесу під час активної фази бойових дій вимагатиме забезпечення безпеки на виборчих дільницях в умовах російських ракетних ударів.

"Це вимагатиме забезпечення голосування військових, які перебувають на лінії фронту. Це вимагатиме участі мільйонів українських біженців, розкиданих по планеті, а також мільйонів українців, які перебувають в окупації та полоні. Це також вимагатиме безперебійної наявності електроенергії в умовах атак на енергетичну інфраструктуру. Все це потребуватиме коштів тоді, коли весь бюджет має працювати на перемогу. Але головне – збереження єдності під час виборчих кампаній та ефективності системи керування державним апаратом", - зазначив Подоляк.

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Він зауважив, що немає сумніву, що в потрібний момент Україна стійко пройде цей шторм і впорається з викликом, продовжуючи паралельно протистояти російській армії на лінії фронту.

"Але не можна не помічати дедалі більшого контрасту: з одного боку, безумовна відданість демократії з боку України, яка змагається в кривавій боротьбі за власне життя. З іншого… Навіщо потрібні цинічні заклики перекрити українцям кисень, щоб домовитися зі злом, з боку лідерів вільного світу?", - написав Подоляк.

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