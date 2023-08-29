Подоляк поясняв, чому проведення виборів під час війни надскладне завдання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни, вимагатиме, зокрема, забезпечення голосування військових, які перебувають на лінії фронту та безперебійної наявності електроенергії в умовах атак на енергетичну інфраструктуру. Все це потребуватиме коштів тоді, коли весь бюджет має працювати на перемогу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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"Безумовно, проведення виборів посеред повномасштабної війни за виживання стане історичним прецедентом і потужним символом відданості України принципам демократії. Але потрібно розуміти: це буде надскладне завдання, аналогів якого ще не було в історії", - написав Подоляк.
За його словами, проведення виборчого процесу під час активної фази бойових дій вимагатиме забезпечення безпеки на виборчих дільницях в умовах російських ракетних ударів.
"Це вимагатиме забезпечення голосування військових, які перебувають на лінії фронту. Це вимагатиме участі мільйонів українських біженців, розкиданих по планеті, а також мільйонів українців, які перебувають в окупації та полоні. Це також вимагатиме безперебійної наявності електроенергії в умовах атак на енергетичну інфраструктуру. Все це потребуватиме коштів тоді, коли весь бюджет має працювати на перемогу. Але головне – збереження єдності під час виборчих кампаній та ефективності системи керування державним апаратом", - зазначив Подоляк.
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Він зауважив, що немає сумніву, що в потрібний момент Україна стійко пройде цей шторм і впорається з викликом, продовжуючи паралельно протистояти російській армії на лінії фронту.
"Але не можна не помічати дедалі більшого контрасту: з одного боку, безумовна відданість демократії з боку України, яка змагається в кривавій боротьбі за власне життя. З іншого… Навіщо потрібні цинічні заклики перекрити українцям кисень, щоб домовитися зі злом, з боку лідерів вільного світу?", - написав Подоляк.
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