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У Зеленського назвали низку причин, чому вибори під час війни провести неможливо

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Вибори під час війни в Україні провести неможливо через безпекове питання, неспроможність забезпечити права щодо агітації та зробити в короткі терміни перереєстрацію реєстру виборців. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1", пише УНН.

Цитата

“Президент абсолютно реалістично дивиться, на відміну від багатьох людей, які досить дивно поводяться. Вони думають, що є дві України — одна воює, а інша може займатися тим, чим займалася 32 роки, тобто займатися своїми політичними кар’єрами.

У нас дійсно воєнний стан. У нас мільйон людей, які сьогодні мають відношення до того, що відбувається на передньому краї. Організувати вибори там практично неможливо”, — заявив Подоляк.

Він наголосив, що росія атакує українські міста кожен день крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. І постає питання, яким чином убезпечити всю територію України від провокацій рф в день голосування.

За його словами, третя складова, яка унеможливлює проведення виборів — це агітаційна.

“Як проводити агітацію? У нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити?”, — зазначив Подоляк.

Також він наголосив на понад 14 мільйонів тимчасово переміщених людей, які також повинні взяти участь у голосуванні. А для цього треба короткі терміни провести перереєстрацію реєстру виборців. Крім того він підкреслив, що стоїть питання ціни виборів.

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