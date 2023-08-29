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У Зеленского назвали ряд причин, почему выборы во время войны провести невозможно

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Выборы во время войны в Украине провести невозможно из-за вопроса безопасности, неспособности обеспечить права по агитации и сделать в короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1", пишет УНН.

Цитата

“Президент абсолютно реалистично смотрит, в отличие от многих людей, которые довольно странно себя ведут. Они думают, что есть две Украины — одна воюет, а другая может заниматься тем, чем занималась 32 года, то есть заниматься своими политическими карьерами.

У нас действительно военное положение. У нас миллион людей, которые сегодня имеют отношение к тому, что происходит на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно”, — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что россия атакует украинские города каждый день крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами. И возникает вопрос, каким образом обезопасить всю территорию Украины от провокаций рф в день голосования.

По его словам, третья составляющая, которая делает невозможным проведение выборов — это агитационная.

“Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?”, — отметил Подоляк.

Также он отметил более 14 миллионов временно перемещенных людей, которые также должны принять участие в голосовании. А для этого надо в короткие сроки провести перерегистрацию реестра избирателей. Кроме того он подчеркнул, что стоит вопрос цены выборов.

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