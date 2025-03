У США закликають союзників посприяти проведенню виборів в Україні у 2024 році

Цитата

“Я б закликав усіх союзників України допомогти надати фінансову та технічну допомогу для підтримки цих зусиль. Проведення демократичних виборів у воєнний час було б сприйняте як сміливе та наслідок рішення президента Зеленського та народу України”, - написав Грем.

Деталі

Сенатор зазначив, що його приємно вразила відкритість президента Володимира Зеленського до проведення виборів, та він вбачає певний символізм у такому демократичному волевияленні для України.

“Вибори розглядатимуться не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як підтримка демократії та свободи”, - сказав Грем.

Представник уряду США наголосив, що розуміє те, що український парламент має ухвалити відповідне рішення та умови безпеки для проведення виборів можуть бути складними.

“Однак я не можу придумати кращої інвестиції для стабільності Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній демократії, заснованій на верховенстві права”, - додав сенатор.

I am very pleased to hear that President @ZelenskyyUa has opened the door to elections in Ukraine in 2024. I cannot think of a better symbol for Ukraine than to hold free and fair elections during the course of a war. Elections would not only be seen as an act of defiance…

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 28, 2023

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише у разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном. Також має бути забезпечено фінансування та присутність іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.