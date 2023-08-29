В США призывают союзников посодействовать проведению выборов в Украине в 2024 году

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“Я бы призвал всех союзников Украины помочь оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий. Проведение демократических выборов в военное время было бы воспринято как смелое и следствие решения президента Зеленского и народа Украины”, - написал Грэм.

Детали

Сенатор отметил, что его приятно поразила открытость президента Владимира Зеленского к проведению выборов, и он видит определенный символизм в таком демократическом волеизъявлении для Украины.

“Выборы будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и как поддержка демократии и свободы”, - сказал Грэм.

Представитель правительства США отметил, что понимает, что украинский парламент должен принять соответствующее решение и условия безопасности для проведения выборов могут быть сложными.

“Однако я не могу придумать лучшей инвестиции для стабильности Европы, чем помощь Украине выжить как независимой, самоуправляемой демократии, основанной на верховенстве права”, - добавил сенатор.

Я очень рад слышать, что президент @ZelenskyyUa открыл дверь к выборам в Украине в 2024 году. Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и честных выборов во время войны. Выборы не только будут рассматриваться как акт неповиновения…

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за рубежом. Также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.