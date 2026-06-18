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Подготовка к зиме и усиление ПВО станут одними из главных тем саммита ЕС – Зеленский

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Президент Зеленский заявил, что на заседании Европейского совета обсудят усиление ПВО и подготовку к зиме. Дискуссии будут основываться на договоренностях саммита G7.

Подготовка к зиме и усиление ПВО станут одними из главных тем саммита ЕС – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Европейского совета будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, в частности усиление противовоздушной обороны и подготовка к следующему зимнему периоду. Об этом он сказал перед началом встречи лидеров ЕС, передает УНН.

По словам главы государства, значительная часть дискуссий будет основываться на договоренностях, достигнутых во время саммита G7.

Мы поделимся со всеми лидерами результатами встреч на саммите G7. Это было важно. Речь идет о поддержке Украины, противовоздушной обороне, подготовке к зиме и о том, как усилить давление на путина 

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос защиты украинского неба остается одним из ключевых для страны накануне нового отопительного сезона.

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Андрей Тимощенков

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