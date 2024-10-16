Подготовка к отопительному сезону: более 30 тысяч семей в Запорожье нуждаются в помощи

Более 30 тысяч семей с прифронтовых территорий Запорожской области нуждаются в помощи с подготовкой к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По его словам, жители региона получают натуральную помощь в виде дров или пеллетов или финансовую помощь на закупку топлива.

К оказанию финансовой помощи присоединились 13 международных доноров. Он поблагодарил ERC, УВКБ ООН, DRC, PIN, МККК, Acted, CORE, BF Pomogaem, UFF, JERU, Posmishka, Dorcas, Caritas за поддержку наиболее уязвимых жителей прифронтового региона.

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Федоров добавил, что более 21,7 тыс. домохозяйств получат твердое топливо.

"Уже доставлены брикеты для домохозяйств Воздвижовской общины Пологовского района при поддержке БО "БФ „Каритас Запорожье", - сообщил председатель ОВА.

Кроме того, по его словам, Международный Комитет Красного Креста изъявил намерения обеспечить брикетами село Верхняя Терса, выпалатами - Гуляйпольскую громаду.