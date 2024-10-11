Из-за постоянных обстрелов рф отопительный сезон в Покровской громаде под угрозой - МВА

Из-за российских обстрелов, в частности ударов по объектам критической инфраструктуры отопительный сезон в Покровской громаде под угрозой. Об этом заявил председатель начальник Покровской МВА Сергей Добряк, передает УНН.

Детали

На сегодня в Покровске остается чуть более 12 тысяч местных жителей и 70 детей. Как отметил глава громады, все семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние, дали согласие на эвакуацию и уже собираются в более безопасные регионы.

Эвакуация немного замедлилась. Раньше в день выезжало по 1 000 человек, сейчас - до 300.

Войска рф выживают из города людей, бьют по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры, чтобы Покровская громада была без отопления, без воды и электроснабжения. А впереди зима. Из-за отсутствия газа, воды и электричества под угрозой отопительный сезон и скорее всего, его не будет - отметил начальник Покровской МВА Сергей Добряк.

Он призвал жителей общины эвакуироваться и предупредил, что тем, кто останется, вероятно, придется жить в нечеловеческих условиях: без отопления, света, воды.

Враг приближается, бьет артиллерией по жилым домам. Это очень опасно. И может наступить такой момент, что будет просто некому разбирать завалы - добавил Сергей Добряк

Дополнение

В Покровской МВА отмечают, что из-за постоянных обстрелов в Покровске уже разрушено 80% критической инфраструктуры. Несмотря на то, что отсутствует центральное водоснабжение, питьевая вода есть.

Ее по территории громады развозят работники КП «Покровскводоканал», есть точки раздачи воды, которые будут работать до тех пор, пока этого будет позволять ситуация с безопасностью.

В некоторых районах города, в г.Родинском и в селах громады отсутствует электроснабжение. Но, к сожалению, из-за большого объема повреждений и постоянных обстрелов восстановить его пока технически невозможно.

Напомним,

В Родинском Донецкой области с 18 сентября отсутствует электроснабжение из-за обстрелов. Это вызвало проблемы с водоснабжением и мобильной связью, власти работают над восстановлением электросетей.