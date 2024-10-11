Через постійні обстріли рф опалювальний сезон у Покровській громаді під загрозою - МВА

Через російські обстріли, зокрема удари по об'єктах критичної інфраструктури опалювальний сезон у Покровській громаді під загрозою. Про це заявив голова начальник Покровської МВА Сергій Добряк, передає УНН.

Деталі

Станом на сьогодні в Покровську залишається трохи більш як 12 тисяч місцевих жителів та 70 дітей. Як зауважив очільник громади, всі родини, в яких виховуються неповнолітні, дали згоду на евакуацію і вже збираються до більш безпечних регіонів.

Евакуація трохи сповільнилась. Раніше в день виїжджало по 1 000 осіб, зараз – до 300.

Війська рф виживають з міста людей, гатять по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури, щоб Покровська громада була без опалення, без води та електропостачання. А попереду зима. Через відсутність газу, води та електрики під загрозою опалювальний сезон і скоріш за все, його не буде – зазначив начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

Він закликав мешканців громади евакуюватись та попередив, що тим хто лишиться, ймовірно, доведеться жити в нелюдських умовах: без опалення, світла, води.

Ворог наближається, б’є артилерією по житлових будинках. Це дуже небезпечно. І може настати такий момент, що буде просто нікому розбирати завали - додав Сергій Добряк

Доповнення

У Покровській МВА наголошують, що через постійні обстріли в Покровську вже зруйновано 80% критичної інфраструктури. Попри те, що відсутнє центральне водопостачання, питна вода є.

Її територією громади розвозять працівники КП "Покровськводоканал", є точки роздачі води, які працюватимуть до тих пір, поки цього дозволятиме безпекова ситуація.

В деяких районах міста, у м.Родинському та у селах громади відсутнє електропостачання. Але, на жаль, через великий обсяг пошкоджень та постійні обстріли відновити його поки технічно неможливо.

Нагадаємо

У Родинському на Донеччині з 18 вересня відсутнє електропостачання через обстріл. Це спричинило проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком, влада працює над відновленням електромереж.