На Донеччині у місті Родинське третій тиждень немає світла - ОВА

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У Родинському на Донеччині з 18 вересня відсутнє електропостачання через обстріл. Це спричинило проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком, влада працює над відновленням електромереж.

На Донеччині у місті Родинське електропостачання відсутнє з 18 вересня. У зв'язку з цим у місці перебої з водопостачанням та мобільним зв'язком. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Починаючи з 18 вересня, через ворожий обстріл Родинське залишається без електропостачання. Через це неможливо забезпечити сталу роботу систем водопостачання та мобільного зв'язку для жителів міста

- розповів голова ОВА. 

За його словами, відновлення електропостачання залежить від ремонту електромереж, які належать ДП "Регіональні електричні мережі".

Наразі облдержадміністрація звернулась до оператора системи розподілу з закликом якнайшвидше виконати ремонт і відновити електропостачання у місті.

До розв'язання питання підключені Міністерство енергетики України, Держенергонагляд та НКЕРКП. Тримаю це питання на особистому контролі

- заявив Філашкін. 

Нагадаємо

Після руйнування росіянами інфраструктури водопостачання у Донецькій області, влада вживає заходів для нормалізації ситуації. Планується буріння свердловин у кількох містах для забезпечення населення питною водою.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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