На Донеччині у місті Родинське третій тиждень немає світла - ОВА
Київ • УНН
У Родинському на Донеччині з 18 вересня відсутнє електропостачання через обстріл. Це спричинило проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком, влада працює над відновленням електромереж.
На Донеччині у місті Родинське електропостачання відсутнє з 18 вересня. У зв'язку з цим у місці перебої з водопостачанням та мобільним зв'язком. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Починаючи з 18 вересня, через ворожий обстріл Родинське залишається без електропостачання. Через це неможливо забезпечити сталу роботу систем водопостачання та мобільного зв'язку для жителів міста
За його словами, відновлення електропостачання залежить від ремонту електромереж, які належать ДП "Регіональні електричні мережі".
Наразі облдержадміністрація звернулась до оператора системи розподілу з закликом якнайшвидше виконати ремонт і відновити електропостачання у місті.
До розв'язання питання підключені Міністерство енергетики України, Держенергонагляд та НКЕРКП. Тримаю це питання на особистому контролі
Нагадаємо
Після руйнування росіянами інфраструктури водопостачання у Донецькій області, влада вживає заходів для нормалізації ситуації. Планується буріння свердловин у кількох містах для забезпечення населення питною водою.