В Донецкой области в городе Родинское третью неделю нет света - ОВА
Киев • УНН
В Родинском Донецкой области с 18 сентября отсутствует электроснабжение из-за обстрелов. Это вызвало проблемы с водоснабжением и мобильной связью, власти работают над восстановлением электросетей.
В Донецкой области в городе Родинское электроснабжение отсутствует с 18 сентября. В связи с этим в месте перебои с водоснабжением и мобильной связью. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Начиная с 18 сентября, из-за вражеского обстрела Родинское остается без электроснабжения. Из-за этого невозможно обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и мобильной связи для жителей города
По его словам, восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, которые принадлежат ГП «Региональные электрические сети».
Сейчас облгосадминистрация обратилась к оператору системы распределения с призывом как можно быстрее выполнить ремонт и восстановить электроснабжение в городе.
К решению вопроса подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Держу этот вопрос на личном контроле
Напомним
После разрушения россиянами инфраструктуры водоснабжения в Донецкой области, власти принимают меры для нормализации ситуации. Планируется бурение скважин в нескольких городах для обеспечения населения питьевой водой.