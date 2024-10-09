В Донецкой области в городе Родинское третью неделю нет света - ОВА

ukenru
Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  53194 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  85356 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
  •  108934 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
  •  105577 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
  •  106121 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
  •  107319 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
8 октября 2024, 13:10  •  126166 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
8 октября 2024, 12:55  •  129482 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
8 октября 2024, 11:11  •  128182 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  159952 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В уголовное законодательство внесут изменения, которые предусматривает ратификация Римского статута: ВР приняла закон

В уголовное законодательство внесут изменения, которые предусматривает ратификация Римского статута: ВР приняла закон

  •  12977 просмотра
россияне ударили FPV-дроном по гражданской машине на Харьковщине: ранена 76-летняя женщина

россияне ударили FPV-дроном по гражданской машине на Харьковщине: ранена 76-летняя женщина

  •  16353 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

  •  93257 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  105976 просмотра
Германия поставила Украине две системы ПВО Iris-T за неделю - генерал Бундесвера

Германия поставила Украине две системы ПВО Iris-T за неделю - генерал Бундесвера

  •  14322 просмотра
публикации
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

  •  108913 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  105976 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

8 октября 2024, 14:47  •  126539 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  159947 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  148346 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

  •  93257 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

  •  104954 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  112550 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  117167 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  148197 просмотра
Актуальное
В Донецкой области в городе Родинское третью неделю нет света - ОВА

В Донецкой области в городе Родинское третью неделю нет света - ОВА

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 17:58  •  4294 просмотра

Read in English

В Родинском Донецкой области с 18 сентября отсутствует электроснабжение из-за обстрелов. Это вызвало проблемы с водоснабжением и мобильной связью, власти работают над восстановлением электросетей.

В Донецкой области в городе Родинское электроснабжение отсутствует с 18 сентября. В связи с этим в месте перебои с водоснабжением и мобильной связью. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Начиная с 18 сентября, из-за вражеского обстрела Родинское остается без электроснабжения. Из-за этого невозможно обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и мобильной связи для жителей города

- рассказал председатель ОВА. 

По его словам, восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, которые принадлежат ГП «Региональные электрические сети».

Сейчас облгосадминистрация обратилась к оператору системы распределения с призывом как можно быстрее выполнить ремонт и восстановить электроснабжение в городе.

К решению вопроса подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Держу этот вопрос на личном контроле

- заявил Филашкин. 

Напомним

После разрушения россиянами инфраструктуры водоснабжения в Донецкой области, власти принимают меры для нормализации ситуации. Планируется бурение скважин в нескольких городах для обеспечения населения питьевой водой.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна