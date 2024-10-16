Підготовка до опалювального сезону: понад 30 тисяч родин на Запоріжжі потребують допомоги
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА повідомив про необхідність допомоги з підготовкою до опалювального сезону для 30 тисяч родин. 13 міжнародних донорів надають фінансову та натуральну допомогу у вигляді дров чи пеллетів.
Понад 30 тисяч родин з прифронтових територій Запорізької області потребують допомоги з підготовкою до опалювального сезону. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
За його словами, мешканці регіону отримують натуральну допомогу у вигляді дров чи пеллетів або фінансову допомогу на закупівлю палива.
До надання фінансової допомоги долучилися 13 міжнародних донорів. Він подякував ERC, УВКБ ООН, DRC, PIN, МКЧХ, Acted, CORE, BF Pomogaem, UFF, JERU, Posmishka, Dorcas, Caritas за підтримку найвразливіших мешканців прифронтового регіону.
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Федоров додав, що понад 21,7 тис. домогосподарств отримають тверде паливо.
"Вже доставлено брикети для домогосподарств Воздвижівської громади Пологівського району за підтримки БО "БФ "Карітас Запоріжжя", - повідомив голова ОВА.
Крім того, за його словами, Міжнародний Комітет Червоного Хреста виявив наміри забезпечити брикетами село Верхня Терса, випалатами – Гуляйпільську громаду.