Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот

Киев • УНН

 • 41863 просмотра

Несмотря на закрытое небо и войну, украинское авиастроение остается одним из крупнейших доноров госбюджета: каждая гривна налоговых льгот возвращается государству в 2,5–3-кратном размере. Отрасль не только генерирует миллиарды поступлений, но и поддерживает десятки тысяч рабочих мест и критические оборонные технологии, именно поэтому государству необходимо вернуть налоговые преференции для отрасли.

Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот

Украинская авиация уже четвертый год живет в реальности "закрытого" неба. Новая реальность, начавшаяся 24 февраля 2022 года, в один день обнулила бизнес-модели авиационных предприятий. Учитывая ситуацию, легко сделать эмоциональный вывод, что авиационная отрасль в Украине временно перестала работать, а значит, и платить налоги. Однако авиация продолжает наполнять бюджет и "держать удар", несмотря на отсутствие поддержки со стороны государства. Что необходимо сделать, чтобы стимулировать рост отрасли, читайте в материале УНН. 

Налоговые поступления от авиационной отрасли

Авиационная отрасль Украины является ощутимым налогоплательщиком в госбюджет. По данным Аэрокосмической ассоциации Украины, только четыре ведущих предприятия самолетостроения (АО "Мотор Сич", "Антонов", "Ивченко-Прогресс", "ФЭД") за 2017–2023 годы перечислили в бюджет 22,91 млрд грн налогов. Львиная доля этой суммы формировалась именно в довоенные годы, когда производство работало без ракетных ударов, релокаций и вынужденных остановок. 

Уже в 2017 году отрасль обеспечивала 1,63 млрд грн налоговых поступлений, а к 2020-му объемы уплаченных налогов выросли до 3,16 млрд грн, то есть почти вдвое

- отмечают в Аэрокосмической ассоциации Украины.

И подчеркивают, что 2021 год стал пиковым по производственной динамике перед закрытием неба: предприятия авиастроения нарастили объемы производства на 30% по сравнению с предыдущим годом. А средняя заработная плата на этих предприятиях выросла в среднем на 28%. 

В самой Ассоциации резюмируют, что до 24 февраля 2022 года авиационная отрасль уже входила в круг "крупных налогоплательщиков" – тех, кто дает бюджету не сотни миллионов, а миллиарды гривен ежегодно, и делает это системно, а не разово.

Налоговые льготы и эффективность государственной поддержки авиастроения

Налоговую стабильность отрасли обеспечивали не столько авиаперевозки, сколько именно авиастроение. Этот сегмент имел высокий уровень развития, соответственно и финансовую отдачу, благодаря так называемой "форе" от государства. 

Ведь до декабря 2024 года авиационная отрасль имела налоговые преференции от государства, которые стимулировали ее развитие. За 2017–2023 годы общий объем налоговых преференций для четырех ключевых предприятий составил 9,33 млрд грн. В частности, это – освобождение от налога на прибыль от авиастроения, НДС по нулевой ставке на продажу продукции, освобождение от НДС при импорте оборудования и компонентов, освобождение от ввозной пошлины и освобождение от земельного налога.

Благодаря этому предприятие "Мотор Сич" за 2017–2023 годы получило налоговых льгот от государства на 4,38 млрд грн, а уплатило в бюджет за эти годы 10,24 млрд грн налогов. То есть, каждая гривна льгот вернулась государству в более чем двойном размере. 

То же самое демонстрирует и "Антонов". За этот же период предприятие воспользовалось налоговыми льготами на 3,47 млрд грн, одновременно перечислив 9,30 млрд грн налогов. Это почти 2,7 грн налоговых поступлений на каждую гривну государственной поддержки. 

При этом, в Аэрокосмической ассоциации Украины объясняют, что средства, которые предприятия могли аккумулировать благодаря налоговым преференциям, не "съедались", а направлялись на развитие. До 60% высвобожденных от налогообложения ресурсов предприятия вкладывали в модернизацию производства, еще до 20% – в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 10% – в обучение и повышение квалификации работников. В денежном выражении, например, "Мотор Сич" реинвестировала в развитие предприятия за 7 лет налоговых льгот более 8 млрд грн, а "Антонов" за тот же период 3,76 млрд грн. Именно поэтому себестоимость авиационной продукции удалось снизить на 15–20%, а энергоемкость производства на 25–30%. 

Влияет развитие авиационной отрасли и на смежные сферы. Каждый доллар, вложенный в отрасль, создает до четырех долларов эффекта в смежных секторах – от металлургии и электроники до химической промышленности. Одно рабочее место в авиапроме обеспечивает до десяти рабочих мест в связанных отраслях. Это объясняет, почему даже в кризисных условиях предприятия сохранили около 40 тысяч высококвалифицированных работников, а с 2017 по 2023 годы создали более 3 тысяч новых рабочих мест.

Самолетостроение как часть оборонного потенциала

Предприятия самолетостроения имеют критическое значение для национальной безопасности. Они разрабатывают беспилотные летательные аппараты и обеспечивают техническое обслуживание авиационной техники Вооруженных Сил.

2020 год стал знаковой точкой для всего украинского самолетостроения: по непосредственной инициативе и поддержке президента Владимира Зеленского государство впервые оформило заказ на три военно-транспортных самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины. Это был не просто контракт для предприятия "Антонов", а сигнал о том, что государство делает ставку на возрождение собственного самолетостроения. Путем обеспечения загрузки производственных мощностей, стимулирования инвестиций в модернизацию и расширение производства, а также повышения интереса иностранных партнеров к украинской авиатехнике.

Самолетостроение – это одна из немногих отраслей в Украине, где сохранился полный цикл разработки и производства сложной техники. Это не только экономический актив, но и вопрос технологического и оборонного суверенитета государства

- подчеркивают в Ассоциации.

Возможно ли развитие отрасли без налоговых преференций?

Отказ государства от поддержки авиационной отрасли в формате налоговых льгот – поставил под большой удар все достижения и наработки. Аэрокосмическая ассоциация предупреждает, что без льготного режима инвестиционные программы сократятся на 40–60%, себестоимость авиационной продукции вырастет как минимум на 15–20%, а объемы производства – упадут на треть. Зато в условиях возобновления поддержки, за следующие 10 лет она может принести около 55 млрд грн налоговых поступлений, при преференциях на сумму 18 млрд грн. 

Только за 2025–2035 годы отрасль способна обеспечить государству более 55 млрд грн налоговых поступлений при ожидаемом объеме льгот около 18 млрд грн. То есть каждая гривна льготной поддержки может принести более трех гривен налогов – значительно больше, чем в доковидные годы

- отмечают в Аэрокосмической ассоциации Украины.

Самолетостроение Украины – это не "расход бюджета", а стратегическая инвестиция, которая окупается втрое, обеспечивает обороноспособность государства и сохраняет технологический суверенитет. Отказ от поддержки этой отрасли будет означать не только потерю 55 млрд грн потенциальных налоговых поступлений до 2035 года, но и потерю статуса Украины как одной из немногих стран мира с полным циклом разработки и производства летательных аппаратов. В послевоенный период именно эти технологии и компетенции могут стать одним из локомотивов экономического восстановления.

Лилия Подоляк

