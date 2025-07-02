Подделывали и сбывали документы МВД и полиции: задержаны члены организованной преступной группы
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили преступную организацию из девяти человек, которая массово подделывала официальные документы, включая голографические элементы. Организатором "бизнеса" оказался 49-летний житель Днепра, который привлёк к делу своего брата и сына.
Правоохранительные органы Украины сообщили о подозрении девяти участникам преступной организации, которые занимались массовой подделкой и сбытом официальных документов, в том числе с нанесением голографических защитных элементов. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Подробности
Следствие установило, что 49-летний житель Днепра вместе со своим родным братом и сыном наладили "бизнес". Для этого они разработали четкий план деятельности с распределением ролей и привлекли доверенных лиц из нескольких регионов Украины.
Часть участников преступной группировки отвечали за необходимое оборудование и нелицензионное программное обеспечение, другая часть преступников занимались поиском действительных бланков официальных документов, вносили в них ложные сведения и голографические защитные элементы.
Далее злоумышленники размещали объявления о поиске заказчиков продукции в мессенджерах и связывались с клиентами. Они передавали поддельные документы с помощью почтовой связи с соблюдением конспирации - в квитанции отправления указывались вымышленные фамилии и мобильные телефоны.
Правоохранители провели 40 обысков в 8 областях Украины и в Киеве. По результатам обысков были изъяты поддельные документы МВД и Национальной полиции, банковские карты, поддельные накладные, оружие, патроны и оргтехника. Также они изъяли на штрафстоянку 4 автомобиля.
Задержанным объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, им инкриминируют создание, руководство и участие в преступной организации, изготовление и сбыт голографических защитных элементов, а также подделку, сбыт и использование поддельных документов.
Организатору и еще трем участникам преступной организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальным – содержание под стражей с альтернативой внесения залога.
Напомним
Правоохранители задержали 49-летнего жителя Черновцов, который наладил схему переправки военнообязанных за границу за 6000 евро с человека. Он был задержан во время получения 12 тысяч евро за двух мужчин.