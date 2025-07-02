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"Путівка за кордон" вартістю 6000 євро: столичні поліцейські затримали організатора незаконного трансферу до Молдови

Київ • УНН

 • 200 перегляди

49-річний чернівчанин налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон за 6000 євро з особи. Його затримали під час отримання 12 тисяч євро за двох чоловіків.

"Путівка за кордон" вартістю 6000 євро: столичні поліцейські затримали організатора незаконного трансферу до Молдови

Слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України викрили схему з незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що "бізнес" налагодив 49-річний чернівчанин, який пропонував чоловікам призивного віку ухилитись від мобілізації та за його допомогою виїхати до країни Європи.

"Прайс" на послуги становив 6000 євро, за які фігурант обіцяв на авто доставити клієнтів до кордону України в обхід встановлених пунктів пропуску в межах Чернівецької області. Далі чоловіки мали перетнути кордон самостійно і пішки добиратися до Молдови

- йдеться у дописі.

Так, правоохоронці затримали ділка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним грошових коштів у сумі 12 тисяч євро за двох осіб біля готелю в Чернівцях, куди заселилися чоловіки перед дорогою.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі встановлюють інших осіб, причетних до вказаної протиправної схеми.

Нагадаємо

Прикордонники затримали шістьох осіб з Запорізької та Тернопільської областей, які намагались незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Кожен порушник мав заплатити перевізникам 120 тисяч гривень за "послуги" дистанційного переправлення.

На Одещині ухилянти на гідроскутері перекинулись при спробі перетнути кордон16.04.25, 06:24 • 5185 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Чернівецька область
Національна поліція України
Тернопільська область
Закарпатська область
Служба безпеки України
Європа
Угорщина
Україна
Молдова
Чернівці
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