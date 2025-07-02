"Путівка за кордон" вартістю 6000 євро: столичні поліцейські затримали організатора незаконного трансферу до Молдови

Слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України викрили схему з незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Досудовим розслідуванням встановлено, що "бізнес" налагодив 49-річний чернівчанин, який пропонував чоловікам призивного віку ухилитись від мобілізації та за його допомогою виїхати до країни Європи.

"Прайс" на послуги становив 6000 євро, за які фігурант обіцяв на авто доставити клієнтів до кордону України в обхід встановлених пунктів пропуску в межах Чернівецької області. Далі чоловіки мали перетнути кордон самостійно і пішки добиратися до Молдови