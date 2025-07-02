«Путевка за границу» стоимостью 6000 евро: столичные полицейские задержали организатора незаконного трансфера в Молдову
Киев • УНН
49-летний черновчанин наладил схему переправки военнообязанных за границу за 6000 евро с человека. Его задержали при получении 12 тысяч евро за двух мужчин.
Следователи Печерского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что "бизнес" наладил 49-летний черновчанин, который предлагал мужчинам призывного возраста уклониться от мобилизации и с его помощью выехать в страны Европы.
"Прайс" на услуги составил 6000 евро, за которые фигурант обещал на авто доставить клиентов к границе Украины в обход установленных пунктов пропуска в пределах Черновицкой области. Далее мужчины должны были пересечь границу самостоятельно и пешком добираться до Молдовы
Так, правоохранители задержали дельца в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им денежных средств в сумме 12 тысяч евро за двух человек возле гостиницы в Черновцах, куда заселились мужчины перед дорогой.
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас следователи устанавливают других лиц, причастных к указанной противоправной схеме.
Напомним
Пограничники задержали шестерых человек из Запорожской и Тернопольской областей, которые пытались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Каждый нарушитель должен был заплатить перевозчикам 120 тысяч гривен за "услуги" дистанционной переправки.
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