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«Путевка за границу» стоимостью 6000 евро: столичные полицейские задержали организатора незаконного трансфера в Молдову

Киев • УНН

 • 73 просмотра

49-летний черновчанин наладил схему переправки военнообязанных за границу за 6000 евро с человека. Его задержали при получении 12 тысяч евро за двух мужчин.

«Путевка за границу» стоимостью 6000 евро: столичные полицейские задержали организатора незаконного трансфера в Молдову

Следователи Печерского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что "бизнес" наладил 49-летний черновчанин, который предлагал мужчинам призывного возраста уклониться от мобилизации и с его помощью выехать в страны Европы.

"Прайс" на услуги составил 6000 евро, за которые фигурант обещал на авто доставить клиентов к границе Украины в обход установленных пунктов пропуска в пределах Черновицкой области. Далее мужчины должны были пересечь границу самостоятельно и пешком добираться до Молдовы

- говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали дельца в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им денежных средств в сумме 12 тысяч евро за двух человек возле гостиницы в Черновцах, куда заселились мужчины перед дорогой.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас следователи устанавливают других лиц, причастных к указанной противоправной схеме.

Напомним

Пограничники задержали шестерых человек из Запорожской и Тернопольской областей, которые пытались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Каждый нарушитель должен был заплатить перевозчикам 120 тысяч гривен за "услуги" дистанционной переправки.

В Одесской области уклонисты на гидроскутере перевернулись при попытке пересечь границу16.04.25, 06:24 • 5184 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Черновицкая область
Национальная полиция Украины
Тернопольская область
Закарпатская область
Служба безопасности Украины
Европа
Венгрия
Украина
Молдова
Черновцы
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