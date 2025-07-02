«Путевка за границу» стоимостью 6000 евро: столичные полицейские задержали организатора незаконного трансфера в Молдову

Следователи Печерского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что "бизнес" наладил 49-летний черновчанин, который предлагал мужчинам призывного возраста уклониться от мобилизации и с его помощью выехать в страны Европы.

"Прайс" на услуги составил 6000 евро, за которые фигурант обещал на авто доставить клиентов к границе Украины в обход установленных пунктов пропуска в пределах Черновицкой области. Далее мужчины должны были пересечь границу самостоятельно и пешком добираться до Молдовы - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали дельца в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им денежных средств в сумме 12 тысяч евро за двух человек возле гостиницы в Черновцах, куда заселились мужчины перед дорогой.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас следователи устанавливают других лиц, причастных к указанной противоправной схеме.

Напомним

Пограничники задержали шестерых человек из Запорожской и Тернопольской областей, которые пытались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Каждый нарушитель должен был заплатить перевозчикам 120 тысяч гривен за "услуги" дистанционной переправки.

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