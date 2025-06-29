Ціна питання - 120 тисяч гривень: на Закарпатті затримали порушників державного кордону
Київ • УНН
Прикордонники затримали шістьох осіб з Запорізької та Тернопільської областей, які намагались незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Кожен порушник мав заплатити перевізникам 120 тисяч гривень за "послуги" дистанційного переправлення.
На Закарпатті поблизу кордону з Угорщиною затримали групу порушників, які за гроші намагались залишити Україну. Про це повідомило у Facebook Західне регіональне управління Державної прикордонної служби, передає УНН.
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Прикордонний наряд відділу "Лужанка" Мукачівського загону виявив чотирьох жителів Запорізької області та двох жителів Тернопільської області, які намагались перейти українсько-угорський кордон поза пунктом пропуску.
За даними прикордонної служби, зловмисники скористалися послугами переправників, яких знайшли через соціальні мережі. Кожен із затриманих правопорушників мав заплатити перевізникам по 120 тисяч гривень.
Водночас перевізники дистанційно керували діями порушників – вони надавали інструкції щодо маршруту та місць незаконного перетину.
Стосовно затриманих були складені протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт терміном від десяти до п’ятнадцяти діб.
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