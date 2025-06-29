Цена вопроса — 120 тысяч гривен: на Закарпатье задержали нарушителей государственной границы

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
Эксклюзив
10:23 • 10890 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 69916 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 87278 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 52853 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 76829 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 135105 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 172119 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 87129 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 226984 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 58058 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
72%
744мм
Популярные новости
Вражеская атака на Львовскую область: под ударом оказалась критическая инфраструктура29 июня, 03:34 • 27730 просмотра
В Деснянском районе Киева расцвело лавандовое поле29 июня, 04:41 • 24627 просмотра
Вражеская атака на Львовщину: часть Дрогобыча без света07:19 • 18154 просмотра
Сенат США поддержал налоговый закон Трампа. Илон Маск раскритиковал его07:28 • 23952 просмотра
Представитель Сил обороны Юга ответил, отходят ли Силы обороны из Каменского08:36 • 17839 просмотра
публикации
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 69934 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 172127 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 166798 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 226991 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 160711 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Польша
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце11:06 • 9752 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl09:35 • 10196 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 87289 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 31173 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 40697 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
MIM-104 Patriot
Су-34

Цена вопроса — 120 тысяч гривен: на Закарпатье задержали нарушителей государственной границы

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Пограничники задержали шестерых человек из Запорожской и Тернопольской областей, которые пытались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Каждый нарушитель должен был заплатить перевозчикам 120 тысяч гривен за «услуги» дистанционной переправки.

Цена вопроса — 120 тысяч гривен: на Закарпатье задержали нарушителей государственной границы

На Закарпатье вблизи границы с Венгрией задержали группу нарушителей, которые за деньги пытались покинуть Украину. Об этом сообщило в Facebook Западное региональное управление Государственной пограничной службы, передает УНН.

Детали

Пограничный наряд отдела "Лужанка" Мукачевского отряда обнаружил четырех жителей Запорожской области и двух жителей Тернопольской области, которые пытались перейти украинско-венгерскую границу вне пункта пропуска.

По данным пограничной службы, злоумышленники воспользовались услугами переправщиков, которых нашли через социальные сети. Каждый из задержанных правонарушителей должен был заплатить перевозчикам по 120 тысяч гривен.

В то же время перевозчики дистанционно руководили действиями нарушителей – они предоставляли инструкции по маршруту и местам незаконного пересечения.

В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест сроком от десяти до пятнадцати суток.

Напомним

В Одесской области сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который вместе с матерью организовал канал незаконной переправки уклонистов через государственную границу Украины в Республику Молдова.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Тернопольская область
Одесская область
Закарпатская область
Запорожская область
Государственная пограничная служба Украины
Венгрия
Украина
Молдова
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9