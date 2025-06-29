Цена вопроса — 120 тысяч гривен: на Закарпатье задержали нарушителей государственной границы
Киев • УНН
Пограничники задержали шестерых человек из Запорожской и Тернопольской областей, которые пытались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Каждый нарушитель должен был заплатить перевозчикам 120 тысяч гривен за «услуги» дистанционной переправки.
На Закарпатье вблизи границы с Венгрией задержали группу нарушителей, которые за деньги пытались покинуть Украину. Об этом сообщило в Facebook Западное региональное управление Государственной пограничной службы, передает УНН.
Детали
Пограничный наряд отдела "Лужанка" Мукачевского отряда обнаружил четырех жителей Запорожской области и двух жителей Тернопольской области, которые пытались перейти украинско-венгерскую границу вне пункта пропуска.
По данным пограничной службы, злоумышленники воспользовались услугами переправщиков, которых нашли через социальные сети. Каждый из задержанных правонарушителей должен был заплатить перевозчикам по 120 тысяч гривен.
В то же время перевозчики дистанционно руководили действиями нарушителей – они предоставляли инструкции по маршруту и местам незаконного пересечения.
В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест сроком от десяти до пятнадцати суток.
Напомним
В Одесской области сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который вместе с матерью организовал канал незаконной переправки уклонистов через государственную границу Украины в Республику Молдова.