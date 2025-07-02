Підробляли і збували документи МВС і поліції: затримано членів організованої злочинної групи
Київ • УНН
Правоохоронці викрили злочинну організацію з дев'яти осіб, яка масово підробляла офіційні документи, включаючи голографічні елементи. Організатором "бізнесу" виявився 49-річний житель Дніпра, котрий залучив до справи свого брата та сина.
Правоохоронні органи України повідомили про підозру дев’яти учасникам злочинної організації, які займалися масовою підробкою та збутом офіційних документів, у тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора України, передає УНН.
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Слідство встановило, що 49-річний мешканець Дніпра разом зі своїм рідним братом та сином налагодили "бізнес". Для цього вони розробили чіткий план діяльності з розподілом ролей і залучили довірених осіб з кількох регіонів України.
Частина учасників злочинного угрупування відповідали за необхідне обладнання та неліцензійне програмне забезпечення, інша частина злочинців займались пошуком дійсних бланків офіційних документів, вносили в них неправдиві відомості і голографічні захисні елементи.
Далі зловмисники розміщували оголошення про пошук замовників продукції в месенджерах і зв’язувалися з клієнтами. Вони передавали підроблені документи за допомогою поштового зв’язку з дотриманням конспірації - у квитанції відправлення вказувались вигадані прізвища та мобільні телефони.
Правоохоронці провели 40 обшуків у 8 областях України та в Києві. За результатами обшуків було вилучено підроблені документи МВС і Національної поліції, банківські картки, підроблені накладні, зброю, набої і оргтехніку. Також вони вилучили на штрафмайданчик 4 автомобілі.
Затриманим оголосили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, їм інкримінують створення, керівництво та участь у злочинній організації, виготовлення та збут голографічних захисних елементів, а також підроблення, збут і використання підроблених документів.
Організатору та ще трьом учасникам злочинної організації обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, іншим – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Нагадаємо
Правоохоронці затримали 49-річного жителя Чернівців, який налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон за 6000 євро з особи. Він був затриманий під час отримання 12 тисяч євро за двох чоловіків.