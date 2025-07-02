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Підробляли і збували документи МВС і поліції: затримано членів організованої злочинної групи

Київ • УНН

 • 403 перегляди

Правоохоронці викрили злочинну організацію з дев'яти осіб, яка масово підробляла офіційні документи, включаючи голографічні елементи. Організатором "бізнесу" виявився 49-річний житель Дніпра, котрий залучив до справи свого брата та сина.

Підробляли і збували документи МВС і поліції: затримано членів організованої злочинної групи

Правоохоронні органи України повідомили про підозру дев’яти учасникам злочинної організації, які займалися масовою підробкою та збутом офіційних документів, у тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

Слідство встановило, що 49-річний мешканець Дніпра разом зі своїм рідним братом та сином налагодили "бізнес". Для цього вони розробили чіткий план діяльності з розподілом ролей і залучили довірених осіб з кількох регіонів України.

Частина учасників злочинного угрупування відповідали за необхідне обладнання та неліцензійне програмне забезпечення, інша частина злочинців займались пошуком дійсних бланків офіційних документів, вносили в них неправдиві відомості і голографічні захисні елементи.

Далі зловмисники розміщували оголошення про пошук замовників продукції в месенджерах і зв’язувалися з клієнтами. Вони передавали підроблені документи за допомогою поштового зв’язку з дотриманням конспірації - у квитанції відправлення вказувались вигадані прізвища та мобільні телефони.

Правоохоронці провели 40 обшуків у 8 областях України та в Києві. За результатами обшуків було вилучено підроблені документи МВС і Національної поліції, банківські картки, підроблені накладні, зброю, набої і оргтехніку. Також вони вилучили на штрафмайданчик 4 автомобілі.

Затриманим оголосили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, їм інкримінують створення, керівництво та участь у злочинній організації, виготовлення та збут голографічних захисних елементів, а також підроблення, збут і використання підроблених документів.

Організатору та ще трьом учасникам злочинної організації обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, іншим – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали 49-річного жителя Чернівців, який налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон за 6000 євро з особи. Він був затриманий під час отримання 12 тисяч євро за двох чоловіків.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)
Міністерство внутрішніх справ України
Україна
Чернівці
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