Под завалами еще могут быть люди: в ГСЧС сообщили, что спасательная операция в Киеве продолжается

В Святошинском районе Киева продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки россии на Украину. Под завалами еще могут быть люди. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Спасатели разбирают завалы разрушенной многоэтажки, где под обломками еще могут быть люди - говорится в заметке.

Также в ГСЧС отметили, что место трагедии посетили представители Посольства Дании в Украине: заместитель главы миссии Йенс Альсбирк и специальный атташе по вопросам гражданской защиты и заместитель атташе по вопросам обороны Дании Йохан Тиль Нильсен.

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник показал иностранным партнерам масштабы разрушений и рассказал о последствиях вражеского удара.

Ранее УНН писал, что в результате массированного ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере восемь человек, среди них — двое детей из одной семьи.