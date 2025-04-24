Под завалами еще могут быть люди: в ГСЧС сообщили, что спасательная операция в Киеве продолжается
Киев • УНН
В Святошинском районе продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки рф. Спасатели разбирают завалы разрушенной многоэтажки, где под обломками еще могут быть люди.
В Святошинском районе Киева продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки россии на Украину. Под завалами еще могут быть люди. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Спасатели разбирают завалы разрушенной многоэтажки, где под обломками еще могут быть люди
Также в ГСЧС отметили, что место трагедии посетили представители Посольства Дании в Украине: заместитель главы миссии Йенс Альсбирк и специальный атташе по вопросам гражданской защиты и заместитель атташе по вопросам обороны Дании Йохан Тиль Нильсен.
Глава ГСЧС Украины Андрей Даник показал иностранным партнерам масштабы разрушений и рассказал о последствиях вражеского удара.
Ранее УНН писал, что в результате массированного ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере восемь человек, среди них — двое детей из одной семьи.