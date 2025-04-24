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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

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Под завалами еще могут быть люди: в ГСЧС сообщили, что спасательная операция в Киеве продолжается

Киев • УНН

 • 3254 просмотра

В Святошинском районе продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки рф. Спасатели разбирают завалы разрушенной многоэтажки, где под обломками еще могут быть люди.

Под завалами еще могут быть люди: в ГСЧС сообщили, что спасательная операция в Киеве продолжается

В Святошинском районе Киева продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки россии на Украину. Под завалами еще могут быть люди. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Спасатели разбирают завалы разрушенной многоэтажки, где под обломками еще могут быть люди 

- говорится в заметке.

Также в ГСЧС отметили, что место трагедии посетили представители Посольства Дании в Украине: заместитель главы миссии Йенс Альсбирк и специальный атташе по вопросам гражданской защиты и заместитель атташе по вопросам обороны Дании Йохан Тиль Нильсен.

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник показал иностранным партнерам масштабы разрушений и рассказал о последствиях вражеского удара.

Ранее УНН писал, что в результате массированного ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере восемь человек, среди них — двое детей из одной семьи.

Алена Уткина

Алена Уткина

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