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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
12:42 • 10344 перегляди

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Під завалами ще можуть бути люди: у ДСНС повідомили, що рятувальна операція у Києві триває

Київ • УНН

 • 4342 перегляди

У Святошинському районі тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки рф. Рятувальники розбирають завали зруйнованої багатоповерхівки, де під уламками ще можуть бути люди.

Під завалами ще можуть бути люди: у ДСНС повідомили, що рятувальна операція у Києві триває

У Святошинському районі Києва тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки росії на Україну. Під завалами ще можуть бути люди. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.

Рятувальники розбирають завали зруйнованої багатоповерхівки, де під уламками ще можуть бути люди 

- йдеться у дописі.

Також у ДСНС зазначили, що місце трагедії відвідали представники Посольства Данії в Україні: заступник голови місії Єнс Альсбірк та спеціальний аташе з питань цивільного захисту та заступник аташе з питань оборони Данії Йохан Тіль Нільсен.

Голова ДСНС України Андрій Даник показав іноземним партнерам масштаби руйнувань та розповів про наслідки ворожого удару.

Раніше УНН писав, що внаслідок масованого ракетного удару по Києву загинуло щонайменше восьмеро людей, серед них — двоє дітей з однієї сім’ї.

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