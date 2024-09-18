Под видом "гумконвоев" перевозят FPV-дроны для оккупантов: сообщено о подозрении коллаборационистам с Луганщины
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении трем коллаборационистам из Луганщины за перевозку FPV-дронов из россии под видом гуманитарной помощи. Они также организовали изготовление взрывных устройств для беспилотников.
Служба безопасности сообщила о подозрениях главе "управления МЧС лнр" Евгению Кацавалову и двум его заместителям Виталию Кучерову и Роману Кочетову, которые перевозят FPV-дроны из россии оккупантам на Луганщину под видом "гумконвоев". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
После назначения их на "должности" в 2023 году фигуранты приступили к выполнению указаний кремля по логистическому обеспечению оккупационных группировок рф, воюющих на восточном фронте. В частности, они организовали переправку боевых FPV-дронов из России оккупантам на передовую,
Детали
Отмечается, что для маскировки военных маршрутов коллаборационисты осуществляли перевозки БпЛА грузовиками под видом "гуманитарной помощи" для гражданского населения фронтовых районов.
Одновременно такими "гумконвоями" вражеские приспешники переправляли войскам рф боеприпасы и военную амуницию.
Кроме того, коллаборационисты организовали изготовление взрывных устройств для беспилотников, которые рашисты используют для атак на передовые подразделения Сил обороны Украины.
Об этом коллаборационисты часто "отчитываются" во время выступлений в эфирах росСМИ, где также призывают гражданское население временно оккупированных районов Луганщины к поддержке войны против Украины. За сотрудничество Путин своим указом присвоил Кацавалову звание "генерал-лейтенант внутренней службы".
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем трем коллаборационистам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).
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