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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под видом "гумконвоев" перевозят FPV-дроны для оккупантов: сообщено о подозрении коллаборационистам с Луганщины

Под видом "гумконвоев" перевозят FPV-дроны для оккупантов: сообщено о подозрении коллаборационистам с Луганщины

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 13:49  •  5390 просмотра

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СБУ сообщила о подозрении трем коллаборационистам из Луганщины за перевозку FPV-дронов из россии под видом гуманитарной помощи. Они также организовали изготовление взрывных устройств для беспилотников.

Служба безопасности сообщила о подозрениях главе "управления МЧС лнр" Евгению Кацавалову и двум его заместителям Виталию Кучерову и Роману Кочетову, которые перевозят FPV-дроны из россии оккупантам на Луганщину под видом "гумконвоев". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

После назначения их на "должности" в 2023 году фигуранты приступили к выполнению указаний кремля по логистическому обеспечению оккупационных группировок рф, воюющих на восточном фронте. В частности, они организовали переправку боевых FPV-дронов из России оккупантам на передовую,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для маскировки военных маршрутов коллаборационисты осуществляли перевозки БпЛА грузовиками под видом "гуманитарной помощи" для гражданского населения фронтовых районов.

Одновременно такими "гумконвоями" вражеские приспешники переправляли войскам рф боеприпасы и военную амуницию.

Кроме того, коллаборационисты организовали изготовление взрывных устройств для беспилотников, которые рашисты используют для атак на передовые подразделения Сил обороны Украины.

Об этом коллаборационисты часто "отчитываются" во время выступлений в эфирах росСМИ, где также призывают гражданское население временно оккупированных районов Луганщины к поддержке войны против Украины. За сотрудничество Путин своим указом присвоил Кацавалову звание "генерал-лейтенант внутренней службы".

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем трем коллаборационистам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства

Судитимуть агентів російського гру, які готували теракти у Києві та Львові18 сентября 2024, 10:38 • 11756 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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