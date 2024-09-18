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Під виглядом "гумконвоїв" перевозять FPV-дрони для окупантів: повідомлено про підозру колаборантам з Луганщини

Під виглядом "гумконвоїв" перевозять FPV-дрони для окупантів: повідомлено про підозру колаборантам з Луганщини

Київ • УНН

 • 15082 перегляди

СБУ повідомила про підозру трьом колаборантам з Луганщини за перевезення FPV-дронів з росії під виглядом гуманітарної допомоги. Вони також організували виготовлення вибухових пристроїв для безпілотників.

Служба безпеки повідомила про підозри главі "управління МНС лнр" Євгену Кацавалову і двом його заступникам Віталію Кучерову й Роману Кочетову, які перевозять FPV-дрони з росії окупантам на Луганщину під виглядом "гумконвоїв". Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Після призначення їх на "посади" у 2023 році фігуранти приступили до виконання вказівок кремля щодо логістичного забезпечення окупаційних угруповань рф, які воюють на східному фронті. Зокрема, вони організували переправлення бойових FPV-дронів з росії окупантам на передову,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що для маскування військових маршрутів колаборанти здійснювали перевезення БпЛА вантажівками під виглядом "гуманітарної допомоги" для цивільного населення фронтових районів.

Одночасно такими "гумконвоями" ворожі поплічники переправляли військам рф боєприпаси та військову амуніцію.

Крім того, колаборанти організували виготовлення вибухових пристроїв для безпілотників, які рашисти використовують для атак на передові підрозділи Сил оборони України.

Про це колаборанти часто "звітують" під час виступів в ефірах росЗМІ, де також закликають цивільне населення тимчасово окупованих районів Луганщини до підтримки війни проти України. За співпрацю путін своїм указом присвоїв Кацавалову звання "генерал-лейтенант внутрішньої служби".

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім трьом колаборантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави

Судитимуть агентів російського гру, які готували теракти у Києві та Львові18.09.24, 13:38 • 15977 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
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