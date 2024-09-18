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Судитимуть агентів російського гру, які готували теракти у Києві та Львові

Судитимуть агентів російського гру, які готували теракти у Києві та Львові

Київ • УНН

 • 15977 перегляди

СБУ завершила розслідування щодо 4 агентів гру рф, які готували теракти у Києві та Львові. Зловмисники планували підриви у гіпермаркетах та біля кафе на 9 травня, їм загрожує довічне ув'язнення.

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо чотирьох агентів російського гру, які готували теракти у Києві та Львові на 9 травня. Кільком зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Деталі

Напередодні 9 травня фігуранти готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві. Таке завдання агенти отримали від свого російського куратора Юрія Сизова – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).

За його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах.

Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у гіпермаркетах, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто

- розповіли в СБУ. 

У результаті багатоетапної спецоперації було покроково задокументовано підривну діяльність всієї агентурно-бойової групи гру разом з її російським куратором.

Служба безпеки затримала ворожих агентів "на гарячому", коли вони встановлювали вибухові пристрої у Київському гіпермаркеті.

Агенти спецслужби рф замаскували 15 вибухових пристроїв під продукти у Києві та 4 - у Львові: деталі зриву серії терактів 13.05.24, 13:48 • 23594 перегляди

Згодом СБУ затримала ще двох учасників ворожої групи. Ними виявилися контрабандисти, які переправляли з росії вибухівку для виконавців терактів.

Встановлено, що на замовлення російського гру постачальники вибухівки мали забезпечити "евакуацію" одного із підривників на територію рф. Його планували довести до кордону з росією та надати детальний інструктаж щодо його перетину

- вказали в СБУ. 

Окрім цього, співробітник гру рф Юрій Сизов відповідав також за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів судитимуть обвинувачених відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ⁠ст. 111 (державна зрада);
  •  ч. 3 ⁠ст. 113 (диверсія);
  •  ч. 2 ⁠⁠ст. 258 (терористичний акт);
  •  ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями);
  •  ч. 2 ст. 332 (організація незаконного перетину державного кордону).
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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