Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении четырех агентов российского гру, которые готовили теракты в Киеве и Львове на 9 мая. Нескольким злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Накануне 9 мая фигуранты готовили серию масштабных подрывов в строительных гипермаркетах и вблизи кафе в Киеве. Такое задание агенты получили от своего российского куратора Юрия Сизова - кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).

По его указанию агенты прибыли в Киев, где устанавливали взрывные устройства в трех строительных гипермаркетах.

Самодельная взрывчатка была замаскирована в упаковки из-под чая и должна была сдетонировать в гипермаркетах, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению. Одновременно злоумышленники готовили еще один взрыв вблизи популярного столичного кафе. Для этого планировали заминировать припаркованное рядом авто

В результате многоэтапной спецоперации была пошагово задокументирована подрывная деятельность всей агентурно-боевой группы вместе с ее российским куратором.

Служба безопасности задержала вражеских агентов «на горячем», когда они устанавливали взрывные устройства в Киевском гипермаркете.

Агенти спецслужби рф замаскували 15 вибухових пристроїв під продукти у Києві та 4 - у Львові: деталі зриву серії терактів

Впоследствии СБУ задержала еще двух участников враждебной группы. Ими оказались контрабандисты, которые переправляли из России взрывчатку для исполнителей терактов.

Установлено, что по заказу российского гру поставщики взрывчатки должны были обеспечить «эвакуацию» одного из подрывников на территорию РФ. Его планировали довести до границы с Россией и предоставить подробный инструктаж по его пересечению