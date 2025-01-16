Под Киевом произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе, есть пострадавший - ГСЧС
Киев • УНН
В котельной гостинично-ресторанного комплекса в Ирпене произошел пожар из-за неисправности системы отопления. Эвакуированы 5 посетителей, один сотрудник получил ожоги рук.
В гостинично-ресторанном комплексе в Ирпене в Киевской области произошел пожар, эвакуированы 5 посетителей, один сотрудник получил ожоги рук, сообщили в ГУНП и ГУ ГСЧС в области в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ГУ ГСЧС в области, сообщение о пожаре в помещении котельной гостинично-ресторанного комплекса в городе Ирпень на улице Мира получили утром в 09:07.
«Пожарными была проведена эвакуация пятерых посетителей комплекса, еще один человек - сотрудник заведения 1974 года рождения, во время самостоятельной ликвидации возгорания, получил ожоги рук», - сообщили в ГСЧС.
В 09:29 пожар был ликвидирован. Спасено здание гостинично-ресторанного комплекса.
Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливается.
«Предварительно возгорание произошло из-за неисправности системы отопления», - указали в полиции.
Окончательные результаты относительно причины возгорания, как отмечается, полиция получит от работников ГСЧС.
На курорте Драгобрат сообщили о пожаре в отеле: на месте работают пожарные11.01.25, 14:47 • 31113 просмотров