Под Киевом произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе, есть пострадавший - ГСЧС

В гостинично-ресторанном комплексе в Ирпене в Киевской области произошел пожар, эвакуированы 5 посетителей, один сотрудник получил ожоги рук, сообщили в ГУНП и ГУ ГСЧС в области в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ГУ ГСЧС в области, сообщение о пожаре в помещении котельной гостинично-ресторанного комплекса в городе Ирпень на улице Мира получили утром в 09:07.

«Пожарными была проведена эвакуация пятерых посетителей комплекса, еще один человек - сотрудник заведения 1974 года рождения, во время самостоятельной ликвидации возгорания, получил ожоги рук», - сообщили в ГСЧС.

В 09:29 пожар был ликвидирован. Спасено здание гостинично-ресторанного комплекса.

Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливается.

«Предварительно возгорание произошло из-за неисправности системы отопления», - указали в полиции.

Окончательные результаты относительно причины возгорания, как отмечается, полиция получит от работников ГСЧС.

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