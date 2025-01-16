Під Києвом сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі, є постраждалий - ДСНС

У готельно-ресторанному комплексі в Ірпені у Київській області сталася пожежа, евакуйовано 5 відвідувачів, один співробітник отримав опіки рук, повідомили у ГУНП та ГУ ДСНС в області у четвер, пише УНН.

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За даними ГУ ДСНС в області, повідомлення про пожежу в приміщенні котельні готельно-ресторанного комплексу у місті Ірпінь на вулиці Миру отримали зранку о 09:07.

"Вогнеборцями було проведено евакуацію п’ятьох відвідувачів комплексу, ще один чоловік - співробітник закладу 1974 року народження, під час самостійної ліквідації загорання, отримав опіки рук", - повідомили у ДСНС.

О 09:29 пожежу було ліквідовано. Врятовано будівлю готельно-ресторанного комплексу.

Причина пожежі та сума матеріальних збитків встановлюється.

"Попередньо займання сталося через несправність системи опалення", - вказали у поліції.

Остаточні результати щодо причини займання, як зазначається, поліція отримає від працівників ДСНС.

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