Під Києвом сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі, є постраждалий - ДСНС
Київ • УНН
У котельні готельно-ресторанного комплексу в Ірпені сталася пожежа через несправність системи опалення. Евакуйовано 5 відвідувачів, один співробітник отримав опіки рук.
У готельно-ресторанному комплексі в Ірпені у Київській області сталася пожежа, евакуйовано 5 відвідувачів, один співробітник отримав опіки рук, повідомили у ГУНП та ГУ ДСНС в області у четвер, пише УНН.
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За даними ГУ ДСНС в області, повідомлення про пожежу в приміщенні котельні готельно-ресторанного комплексу у місті Ірпінь на вулиці Миру отримали зранку о 09:07.
"Вогнеборцями було проведено евакуацію п’ятьох відвідувачів комплексу, ще один чоловік - співробітник закладу 1974 року народження, під час самостійної ліквідації загорання, отримав опіки рук", - повідомили у ДСНС.
О 09:29 пожежу було ліквідовано. Врятовано будівлю готельно-ресторанного комплексу.
Причина пожежі та сума матеріальних збитків встановлюється.
"Попередньо займання сталося через несправність системи опалення", - вказали у поліції.
Остаточні результати щодо причини займання, як зазначається, поліція отримає від працівників ДСНС.
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