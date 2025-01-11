На курорті Драгобрат повідомили про пожежу в готелі: на місці працюють пожежники

У мережі повідомили, що на гірськолижному курорті Драгобрат, що на Закарпатті, у суботу, 11 січня, у готелі виникла пожежа. Як повідомили УНН в ГУ ДСНС у Закарпатській області, на місці працюють пожежники.

Деталі

Як повідомляють Telegram-канали, на гірськолижному курорті Драгобрат горить готель – у мережі припускають, що, ймовірно, вибухнув балон з газом. Людей з готелю, за повідомленням, евакуювали, а також з сусіднього, адже, як стверджується, був ризик поширення вогню і на нього. Також стверджувалося, що когось із відвідувачів готелю нібито виносили з будівлі на ношах.

У ГУ ДСНС Закарпатської області журналісту УНН повідомили, що ліквідація пожежі рятувальниками триває.

"Ліквідація пожежі ще триває. За попередньою інформацією, загиблих чи травмованих немає. Деталі будуть згодом, після завершення роботи вогнеборців", - повідомили в ГУ ДСНС.

Нагадаємо

У п'ятницю, 10 січня, у приватному житловому будинку в Ірпені виникла пожежа. Унаслідок загоряння загинули троє людей.