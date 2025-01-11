В Ірпені у пожежі загинули троє людей

У п'ятницю, 10 січня, у приватному житловому будинку в Ірпені виникла пожежа. Унаслідок загоряння загинули троє людей. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Київщини, передає УНН.

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Зазначається, що повідомлення про пожежу в Ірпені на вулиці Дзвінка надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 15:09.

Рятувальники, які прибули на виклик, з'ясували, що загоряння відбулося у коридорі житлового будинку.

О 15:55 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 85 м кв.

Під час розвідки вогнеборці виявили 2 особи без ознак життя та вже під час ліквідації пожежі – було знайдено тіло ще однієї людини