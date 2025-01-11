В Ірпені у пожежі загинули троє людей
Київ • УНН
У приватному будинку в Ірпені сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє людей. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 85 кв.м у коридорі житлового будинку.
У п'ятницю, 10 січня, у приватному житловому будинку в Ірпені виникла пожежа. Унаслідок загоряння загинули троє людей. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Київщини, передає УНН.
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Зазначається, що повідомлення про пожежу в Ірпені на вулиці Дзвінка надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 15:09.
Рятувальники, які прибули на виклик, з'ясували, що загоряння відбулося у коридорі житлового будинку.
О 15:55 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 85 м кв.
Під час розвідки вогнеборці виявили 2 особи без ознак життя та вже під час ліквідації пожежі – було знайдено тіло ще однієї людини
Наразі причину займання встановлюють.
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