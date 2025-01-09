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Отруїлись невідомими медикаментами: в Одеській області госпіталізували двох дівчаток 2-х та 3-х років

Київ • УНН

 • 28032 перегляди

В Одеській області двоє дівчаток 2-х та 3-х років отруїлися невідомими медичними препаратами, залишившись без нагляду. Діти перебувають у непритомному стані в лікарні, поліція з'ясовує обставини.

В Одеській області двоє дівчаток 2-х та 3-х років отруїлись невідомими медпрепаратами, їх госпіталізували, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Поліцейські попередньо встановили, що двоє дівчаток 2-х та 3-х років за місцем мешкання, залишившись на деякий час без нагляду дорослих, вжили невідомі медичні препарати, від яких їм імовірно стало зле.

Бабуся виявила онучок у важкому стані і викликала "швидку". Дітей було доставлено до лікарні, де їм діагностували гостре отруєння невідомими медичними препаратами. Наразі маленькі пацієнтки у непритомному стані, їм надається необхідна допомога.

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Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
odesaОдеса

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