Отруїлись невідомими медикаментами: в Одеській області госпіталізували двох дівчаток 2-х та 3-х років
Київ • УНН
В Одеській області двоє дівчаток 2-х та 3-х років отруїлися невідомими медичними препаратами, залишившись без нагляду. Діти перебувають у непритомному стані в лікарні, поліція з'ясовує обставини.
В Одеській області двоє дівчаток 2-х та 3-х років отруїлись невідомими медпрепаратами, їх госпіталізували, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Поліцейські попередньо встановили, що двоє дівчаток 2-х та 3-х років за місцем мешкання, залишившись на деякий час без нагляду дорослих, вжили невідомі медичні препарати, від яких їм імовірно стало зле.
Бабуся виявила онучок у важкому стані і викликала "швидку". Дітей було доставлено до лікарні, де їм діагностували гостре отруєння невідомими медичними препаратами. Наразі маленькі пацієнтки у непритомному стані, їм надається необхідна допомога.
В Україні за добу семеро людей отруїлись чадним газом: серед них діти26.01.24, 13:53 • 19668 переглядiв
Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.