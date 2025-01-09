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Отравились неизвестными медикаментами: в Одесской области госпитализировали двух девочек 2-х и 3-х лет

Отравились неизвестными медикаментами: в Одесской области госпитализировали двух девочек 2-х и 3-х лет

Киев  •  УНН

 • 5601 просмотра

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В Одесской области две девочки 2-х и 3-х лет отравились неизвестными медицинскими препаратами, оставшись без присмотра. Дети находятся в бессознательном состоянии в больнице, полиция выясняет обстоятельства.

В Одесской области две девочки 2-х и 3-х лет отравились неизвестными медпрепаратами, их госпитализировали, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Полицейские предварительно установили, что двое девочек 2-х и 3-х лет по месту жительства, оставшись на некоторое время без присмотра взрослых, приняли неизвестные медицинские препараты, от которых им вероятно стало плохо.

Бабушка обнаружила внучек в тяжелом состоянии и вызвала «скорую». Дети были доставлены в больницу, где им диагностировали острое отравление неизвестными медицинскими препаратами. Сейчас маленькие пациентки в бессознательном состоянии, им оказывается необходимая помощь.

В Украине за сутки семь человек отравились угарным газом: среди них дети26.01.24, 13:53 • 19553 просмотра

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о правовой квалификации. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
odessaОдесса

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