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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ирпене в пожаре погибли три человека

В Ирпене в пожаре погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 3889 просмотра

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В частном доме в Ирпене произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 85 кв.м в коридоре жилого дома.

В пятницу, 10 января, в частном жилом доме в Ирпене возник пожар. В результате возгорания погибли три человека. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киевщины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сообщение о пожаре в Ирпене на улице Дзвинка поступило в Службу спасения Бучанского района в 15:09.

Спасатели, прибывшие на вызов, выяснили, что возгорание произошло в коридоре жилого дома.

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В 15:55 пожарные ликвидировали пожар на площади 85 м кв. 

Во время разведки пожарные обнаружили 2 человека без признаков жизни и уже во время ликвидации пожара - было найдено тело еще одного человека

- говорится в заметке.

Сейчас причину возгорания устанавливают.

Напомним

В Одесской области две девочки 2-х и 3-х лет отравились неизвестными медицинскими препаратами, оставшись без присмотра. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
odessaОдесса
kievКиев

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