В Ирпене в пожаре погибли три человека
Киев • УНН
В частном доме в Ирпене произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 85 кв.м в коридоре жилого дома.
В пятницу, 10 января, в частном жилом доме в Ирпене возник пожар. В результате возгорания погибли три человека. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киевщины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сообщение о пожаре в Ирпене на улице Дзвинка поступило в Службу спасения Бучанского района в 15:09.
Спасатели, прибывшие на вызов, выяснили, что возгорание произошло в коридоре жилого дома.
В 15:55 пожарные ликвидировали пожар на площади 85 м кв.
Во время разведки пожарные обнаружили 2 человека без признаков жизни и уже во время ликвидации пожара - было найдено тело еще одного человека
Сейчас причину возгорания устанавливают.
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