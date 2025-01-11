В Ирпене в пожаре погибли три человека

В пятницу, 10 января, в частном жилом доме в Ирпене возник пожар. В результате возгорания погибли три человека. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киевщины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сообщение о пожаре в Ирпене на улице Дзвинка поступило в Службу спасения Бучанского района в 15:09.

Спасатели, прибывшие на вызов, выяснили, что возгорание произошло в коридоре жилого дома.

В 15:55 пожарные ликвидировали пожар на площади 85 м кв.

Во время разведки пожарные обнаружили 2 человека без признаков жизни и уже во время ликвидации пожара - было найдено тело еще одного человека