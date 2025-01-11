На курорте Драгобрат сообщили о пожаре в отеле: на месте работают пожарные

В сети сообщили, что на горнолыжном курорте Драгобрат, что на Закарпатье, в субботу, 11 января, в отеле возник пожар. Как сообщили УНН в ГУ ГСЧС в Закарпатской области, на месте работают пожарные.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, на горнолыжном курорте Драгобрат горит отель - в сети предполагают, что, вероятно, взорвался баллон с газом. Людей из отеля, по сообщению, эвакуировали, а также из соседнего, ведь, как утверждается, был риск распространения огня и на него. Также утверждалось, что кого-то из посетителей отеля якобы выносили из здания на носилках.

В ГУ ГСЧС Закарпатской области журналисту УНН сообщили, что ликвидация пожара спасателями продолжается.

"Ликвидация пожара еще продолжается. По предварительной информации, погибших или травмированных нет. Детали будут позже, после завершения работы пожарных", - сообщили в ГУ ГСЧС.

Напомним

В пятницу, 10 января, в частном жилом доме в Ирпене возник пожар. В результате возгорания погибли три человека.