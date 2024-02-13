Почувствовала потенциал к собственному делу: победительница конкурса "Роби своє" масштабировала производство вяленых томатов в 6 раз

Победительница конкурса бизнес идей "Роби своє" Мария Танасийчук из Новой Александровки (Киевская область) поделились своей историей успеха, передает УНН.

Детали

Женщина победила в конкурсе с проектом под названием "Вяленые томаты". Ее путь к успеху начался с предложения знакомого сделать небольшую партию вяленых томатов для пробных продаж.

"Он как-то попробовал мои домашние гастроэксперименты - и решил, что этот вкус оценят потенциальные покупатели. Так и произошло: в его магазинчике 24 банки продались за 1,5 часа. Этот факт меня очень вдохновил", - вспоминает она.

Танасийчук решила податься на конкурс, потому что почувствовала потенциал к собственному делу. На старом оборудовании за сутки она могла обработать не более 8 кг помидоров. Да и техника время от времени "подводила". Поэтому Танасийчук задумала масштабировать свой бизнес.

О конкурсе женщине рассказали представители Згуровской поселковой территориальной громады. Женщина приняла участие в конкурсе - и победила.

"Грант позволяет масштабировать мое производство почти в 6 раз. С новым дегидратором я могу за сутки высушивать 50 килограммов помидоров, а профессиональная соковыжималка готова к 72 часам непрерывной работы", - добавляет победительница.

Сегодня Танасийчук имеет большой ассортимент продукции: вяленые томаты, сливы, маринованные перцы, 7 видов соусов (из красной смородины, ежевики, кисло-сладкий чили, сладкий чили, томатный с базиликом, томатный чили и кетчуп без консервантов). Продукты для вяления и соусов закупает у местных фермеров, а рецептуру разработала сама.

Свою продукцию Танасийчук реализует преимущественно через соцсети. А еще - сотрудничает с несколькими ресторанами в Киеве и продуктовыми магазинами в громаде.

Также победительница конкурса поделились своим секретом успеха.

"Он в том, чтобы делать качественно и не останавливаться. Мечтать. Теперь я хочу зарегистрировать свой бренд "San Marzano", расширить производство и создать рабочие места. Несмотря на сложные времена, сейчас есть много возможностей и поддержки для малого и среднего бизнеса. Поэтому все возможно, важно желание", - резюмировала она.

Напомним

В конце мая 2023 года организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей.

В прошлом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн.

Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.