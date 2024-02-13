Відчула потенціал до власної справи: переможниця конкурсу "Роби своє" масштабувала виробництво в'ялених томатів у 6 разів

Переможниця конкурсу бізнес ідей "Роби своє" Марія Танасійчук з Нової Олександрівки (Київщина) поділилися своєю історією успіху, передає УНН.

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Жінка перемогла у конкурсі з проєктом під назвою "В'ялені томати". Її шлях до успіху розпочався з пропозиції знайомого зробити невеличку партію в’ялених томатів для пробних продажів.

"Він якось скуштував мої домашні гастроексперименти - і вирішив, що цей смак оцінять потенційні покупці. Так і сталося: в його магазинчику 24 банки продалися за 1,5 години. Цей факт мене дуже надихнув", - згадує вона.

Танасійчук вирішила податися на конкурс, бо відчула потенціал до власної справи. На старому обладнанні за добу вона могла обробити не більше ніж 8 кг помідорів. Та й техніка час від часу "підводила". Тож Танасійчук задумала масштабувати свій бізнес.

Про конкурс жінці розповіли представники Згурівської селищної територіальної громади. Жінка взяла участь у конкурсі - і перемогла.

"Грант дозволяє масштабувати моє виробництво майже у 6 разів. З новим дегідратором я можу за добу висушувати 50 кілограмів помідорів, а професійна соківниця готова до 72 годин безперервної роботи", - додає переможниця.

Сьогодні Танасійчук має чималий асортимент продукції: вʼялені томати, сливи, мариновані перці, 7 видів соусів (з порічки, ожини, кисло-солодкий чилі, солодкий чилі, томатний з базиліком, томатний чилі та кетчуп без консервантів). Продукти для в’ялення та соусів закуповує у місцевих фермерів, а рецептуру розробила сама.

Свою продукцію Танасійчук реалізовує переважно через соцмережі. А ще - співпрацює з кількома ресторанами у Києві та продуктовими магазинами в громаді.

Також переможниця конкурсу поділилися своїм секретом успіху.

"Він в тому, щоб робити якісно і не зупинятися. Мріяти. Тепер я хочу зареєструвати свій бренд "San Marzano", розширити виробництво та створити робочі місця. Попри складні часи, зараз є багато можливостей та підтримки для малого та середнього бізнесу. Тому все можливо, важливе бажання", - резюмувала вона.

Нагадаємо

Наприкінці травня 2023 року організатори конкурсу бізнес-ідей для підприємців у малих містах та селах "Роби своє" оголосили переможців.

Торік благодійний фонд "МХП-Громаді", який був організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 млн грн.

Усього було отримано 615 заявок від малих підприємців з усієї країни. Зокрема, найбільше бізнес-ідеї подавали в Київській (22%), Черкаській (12%), Дніпропетровській (11%), Вінницькій (9%) та Львівській (9%) областях.

Основними критеріями для відбору переможців стали інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальна значущість та залучення до бізнесу чи роботи переселенців. Грантову підтримку отримали як чинні бізнеси, що розширюються або релокуються, так і підприємці, які мають бізнес-ідею і тільки шукають фінансування для її реалізації.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.