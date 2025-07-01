Почти полсотни боев на фронте: наиболее активно враг действует на Покровском направлении

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 48. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Семь из восьми вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет бой.

Также противник нанес 8 авиаударов, сбросив при этом 19 УАБ, совершил 156 обстрелов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников вблизи Волчанска, Зеленого и Милова, наши воины дают достойный отпор, два боестолкновения продолжаются. Авиаудары УАБ враг нанес по населенному пункту Ольховатка.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоосинового, одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи и Мирное; два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг атаковал в сторону Григоровки и Выемки. Всего с начала суток наши воины отбили две штурмовые действия подразделений захватчика, в настоящее время идет бой.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Часов Яр. Наши защитники остановили наступательное действие противника.

На Торецком направлении с начала суток произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Леонидовка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили восемь атак противника, четыре боестолкновения продолжаются. Авиационных ударов неуправляемыми авиаракетами враг нанес по Сухому Яру.

На Новопавловском направлении произошло пять вражеских атак в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое, Малиевка и Шевченко - одно боестолкновение продолжается. Авиация противника била неуправляемыми ракетами по Ольговскому, также удару УАБ подвергся населенный пункт Филиал.

Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Каменского на Ореховском направлении. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационный удар по Ольговке.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло, сообщили в Генштабе.

Потери врага: минус 970 солдат и много техники