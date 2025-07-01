Почти полсотни боев на фронте: наиболее активно враг действует на Покровском направлении

$41.780.14
48.990.20
ukenru
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
13:57 • 1512 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
12:51 • 7070 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
11:25 • 38728 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
10:00 • 29750 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 43102 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 114884 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 119760 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 58189 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 115242 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
30 июня, 12:58 • 176345 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+21°
6.8м/с
44%
748мм
Популярные новости
Удары по Крыму: вероятно, поражены российские ЗРК С-300/С-400 и РЛС1 июля, 05:50 • 65777 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 69418 просмотра
Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали1 июля, 08:02 • 30568 просмотра
"Грохот" на железной дороге на Запорожье парализовал логистику врага: ГУР показало кадры10:45 • 2051 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 19344 просмотра
публикации
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 767 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
11:25 • 38728 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 114884 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году1 июля, 05:50 • 119760 просмотра
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают30 июня, 14:37 • 124111 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Алексей Чернышов
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Польша
Германия
Азербайджан
Берлин
Реклама
УНН Lite
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 19903 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 69938 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 122324 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 123225 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 112185 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Тесла Модель Y
Су-34
Facebook
Ми-8

Почти полсотни боев на фронте: наиболее активно враг действует на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов, отбивая 48 атак. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, зафиксированы многочисленные авиаудары и обстрелы.

Почти полсотни боев на фронте: наиболее активно враг действует на Покровском направлении

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 48. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Семь из восьми вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет бой.

Также противник нанес 8 авиаударов, сбросив при этом 19 УАБ, совершил 156 обстрелов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников вблизи Волчанска, Зеленого и Милова, наши воины дают достойный отпор, два боестолкновения продолжаются. Авиаудары УАБ враг нанес по населенному пункту Ольховатка.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоосинового, одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи и Мирное; два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг атаковал в сторону Григоровки и Выемки. Всего с начала суток наши воины отбили две штурмовые действия подразделений захватчика, в настоящее время идет бой.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Часов Яр. Наши защитники остановили наступательное действие противника.

На Торецком направлении с начала суток произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Леонидовка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили восемь атак противника, четыре боестолкновения продолжаются. Авиационных ударов неуправляемыми авиаракетами враг нанес по Сухому Яру.

На Новопавловском направлении произошло пять вражеских атак в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое, Малиевка и Шевченко - одно боестолкновение продолжается. Авиация противника била неуправляемыми ракетами по Ольговскому, также удару УАБ подвергся населенный пункт Филиал.

Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Каменского на Ореховском направлении. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационный удар по Ольговке.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло, сообщили в Генштабе.

Потери врага: минус 970 солдат и много техники01.07.25, 07:18 • 1602 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Вооруженные силы Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9