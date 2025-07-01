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Потери врага: минус 970 солдат и много техники

Киев • УНН

 • 829 просмотра

За сутки 30 июня российские войска понесли значительные потери, включая 970 солдат и 36 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют более миллиона человек.

Потери врага: минус 970 солдат и много техники

За сутки 30 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 970 солдат и 36 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1020980 (+970) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10983 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 22928 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 29754 (+36)
          • РСЗО ‒ 1427 (0)
            • средства ПВО ‒ 1190 (0)
              • самолетов ‒ 420 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42940 (+144)
                    • крылатые ракеты ‒ 3436 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53696 (+103)
                            • специальная техника ‒ 3921 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не иссякнет человеческий ресурс. По словам экспертов, Путин верит, что Россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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