Потери врага: минус 970 солдат и много техники
Киев • УНН
За сутки 30 июня российские войска понесли значительные потери, включая 970 солдат и 36 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют более миллиона человек.
За сутки 30 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 970 солдат и 36 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1020980 (+970) человек ликвидировано
- танков ‒ 10983 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 22928 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 29754 (+36)
- РСЗО ‒ 1427 (0)
- средства ПВО ‒ 1190 (0)
- самолетов ‒ 420 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42940 (+144)
- крылатые ракеты ‒ 3436 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53696 (+103)
- специальная техника ‒ 3921 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не иссякнет человеческий ресурс. По словам экспертов, Путин верит, что Россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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