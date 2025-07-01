Потери врага: минус 970 солдат и много техники

За сутки 30 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 970 солдат и 36 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1020980 (+970) человек ликвидировано

танков ‒ 10983 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 22928 (+6)

артиллерийских систем ‒ 29754 (+36)

РСЗО ‒ 1427 (0)

средства ПВО ‒ 1190 (0)

самолетов ‒ 420 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42940 (+144)

крылатые ракеты ‒ 3436 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53696 (+103)

специальная техника ‒ 3921 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не иссякнет человеческий ресурс. По словам экспертов, Путин верит, что Россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

Сырский: ВСУ нужно усиление и правильные управленческие решения