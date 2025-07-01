Втрати ворога: мінус 970 солдатів та багато техніки
Київ • УНН
За добу 30 червня російські війська зазнали значних втрат, включаючи 970 солдатів та 36 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення становлять понад мільйон осіб.
За добу 30 червня російські війська втратили на війні з Україною 970 солдатів та 36 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1020980 (+970) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10983 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22928 (+6)
- артилерійських систем ‒ 29754 (+36)
- РСЗВ ‒ 1427 (0)
- засоби ППО ‒ 1190 (0)
- літаків ‒ 420 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42940 (+144)
- крилаті ракети ‒ 3436 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53696 (+103)
- спеціальна техніка ‒ 3921 (0)
Дані уточнюються.
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На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
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