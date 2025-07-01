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Втрати ворога: мінус 970 солдатів та багато техніки

Київ • УНН

 • 836 перегляди

За добу 30 червня російські війська зазнали значних втрат, включаючи 970 солдатів та 36 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення становлять понад мільйон осіб.

Втрати ворога: мінус 970 солдатів та багато техніки

За добу 30 червня російські війська втратили на війні з Україною 970 солдатів та 36 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1020980 (+970) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10983 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 22928 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 29754 (+36)
          • РСЗВ ‒ 1427 (0)
            • засоби ППО ‒ 1190 (0)
              • літаків ‒ 420 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42940 (+144)
                    • крилаті ракети ‒ 3436 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53696 (+103)
                            • спеціальна техніка ‒ 3921 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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