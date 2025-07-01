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Майже пів сотні боїв на фронті: найактивніше ворог діє на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 393 перегляди

Сили оборони України стримують наступ окупантів, відбиваючи 48 атак. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, зафіксовано численні авіаудари та обстріли.

Майже пів сотні боїв на фронті: найактивніше ворог діє на Покровському напрямку

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 48. найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сім з восьми ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час точиться бій.

Також противник завдав 8 авіаударів, скинувши при цьому 19 КАБ, здійснив 156 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Зеленого та Мілового, наші воїни дають гідну відсіч, два боєзіткнення тривають. Авіаударів КАБами ворог завдав по населеному пункту Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоосинового, одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі та Мирне; два боєзіткнення досі тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Григорівки та Виїмки. Загалом з початку доби наші воїни відбили дві штурмові дії підрозділів загарбника, на даний час точиться бій.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Часів Яр. Наші захисники зупинили наступальну дію противника.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Леонідівка.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили вісім атак противника, чотири боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів некерованими авіаракетами ворог завдав по Сухому Яру.

На Новопавлівському напрямку відбулося п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Піддубне, Веселе, Маліївка та Шевченко - одне боєзіткнення триває. Авіація противника била некерованими ракетами по Ольгівському, також удару КАБами зазнав населений пункт Філія.

Сили оборони стримують атаку окупантів в районі Кам’янського на Оріхівському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку загарбники завдали авіаційного удару по Ольгівці.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося, повідомили у Генштабі.

Втрати ворога: мінус 970 солдатів та багато техніки01.07.25, 07:18 • 1615 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Збройні сили України
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