Почти 80 пожарных тушили пожары в Одессе: фотоподробности от ГСЧС

В Одессе уже потушили пожары после российской массированной дроновой атаки. Спасатели показали кадры ликвидации последствий и обнародовали подробности. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.

"Загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и подразделение Одесского городского совета", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что от ГСЧС было привлечено 78 пожарных и 21 единица техники.

Напомним

21 апреля в Одессе российские дроны повредили гражданскую инфраструктуру, жилые дома и учебное заведение. В результате атаки возникли пожары, три человека получили ранения.

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