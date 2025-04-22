Почти 80 пожарных тушили пожары в Одессе: фотоподробности от ГСЧС
Киев • УНН
В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, дома и учебное заведение. Спасатели ликвидировали пожары, задействовав 78 пожарных и 21 единицу техники.
В Одессе уже потушили пожары после российской массированной дроновой атаки. Спасатели показали кадры ликвидации последствий и обнародовали подробности. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.
"Загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и подразделение Одесского городского совета", - говорится в сообщении.
Спасатели сообщили, что от ГСЧС было привлечено 78 пожарных и 21 единица техники.
Напомним
21 апреля в Одессе российские дроны повредили гражданскую инфраструктуру, жилые дома и учебное заведение. В результате атаки возникли пожары, три человека получили ранения.
россия объявила о завершении "Пасхального перемирия" и возобновила удары по Украине21.04.25, 10:16 • 3208 просмотров