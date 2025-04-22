В Одесі пожежі та постраждалі: наслідки масованої російської атаки

Ввечері 21 квітня через російські масовану атаку ввечері із застосуванням ударних безпілотників в Одесі була пошкоджена цивільна інфраструктура. У місті спалахнули сильні пожежі. Постраждало три людини. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали керівника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, мера міста Геннадія Труханова.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки масованої атаки російських БпЛА на місто.

У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі - йдеться у дописі чиновника.

У вівторок, 22 квітня о 01:19 Олег Кіпер повідомив про постраждалих.

За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу - написав Голова Одеської ОВА.

За словами мера міста Геннадія Труханова, ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси.

"На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено. Мешканці оговтуються від шоку", - поінформував чиновник.

Мер Одеси зазначив, що зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення.

"Крім того, на допомогу людям прийдуть наші надійні партнери - громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів", - додав Геннадій Труханов.

Нагадаємо

У понеділок, 21 квітня в Одесі прогриміла серія вибухів внаслідок масованої атаки дронів.

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