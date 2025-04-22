В Одесі пожежі та постраждалі: наслідки масованої російської атаки
Київ • УНН
21 квітня в Одесі російські дрони пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навчальний заклад. Внаслідок атаки виникли пожежі, троє людей отримали поранення.
Ввечері 21 квітня через російські масовану атаку ввечері із застосуванням ударних безпілотників в Одесі була пошкоджена цивільна інфраструктура. У місті спалахнули сильні пожежі. Постраждало три людини. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали керівника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, мера міста Геннадія Труханова.
Деталі
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки масованої атаки російських БпЛА на місто.
У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі
У вівторок, 22 квітня о 01:19 Олег Кіпер повідомив про постраждалих.
За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу
За словами мера міста Геннадія Труханова, ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси.
"На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено. Мешканці оговтуються від шоку", - поінформував чиновник.
Мер Одеси зазначив, що зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення.
"Крім того, на допомогу людям прийдуть наші надійні партнери - громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів", - додав Геннадій Труханов.
Нагадаємо
У понеділок, 21 квітня в Одесі прогриміла серія вибухів внаслідок масованої атаки дронів.
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